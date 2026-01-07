রাজধানীর খিলক্ষেতে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মাছ ব্যবসায়ীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিনিধি
রাজধানীর খিলক্ষেত তিনশ ফিট রাস্তায় জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের মাইক্রোবাসের ধাক্কায় চন্দন দাস (৫০) নামে এক মাছ ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার বেলা ১২টার দিকে মাইক্রোবাসটির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন চন্দন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুপুর দেড়টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা পরিচিত নজরুল ইসলাম জানান, চন্দন দাস থাকতেন খিলক্ষেত কুর্মিটোলা স্কুলের পেছনে। খিলক্ষেত রেলগেটে মাছ বিক্রি করতেন। তাঁর বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার ভেরবনগর গ্রামে। বাবার নাম সুরেশ চন্দ দাস।
তিনি আরও জানান, চন্দনের সঙ্গে খিলক্ষেত কুড়াতলি এলাকায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁরা দুজন। সেখান থেকে হেঁটে বাসায় ফিরছিলেন। পথে তিনশ ফিট রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় বেপরোয়া গতির মাইক্রোবাসটি ধাক্কা দেয়। তিনি অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও গুরুতর আহত হন চন্দন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় ওই মাইক্রোবাসে করেই তাঁকে প্রথমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক চন্দনকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালে আসা জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সিনিয়র ভেরিফিকেশন অফিসার আফজালুর রহমান সায়েম বলেন, ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) ২০২৬-এ জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের দুটি প্যাভিলিয়ন আছে। প্রতিদিন মাইক্রোবাসে করে তাদের কর্যালয় থেকে স্টাফদের মেলায় পৌঁছে দিয়ে আসা এবং পরবর্তীতে নিয়ে আসা হয়। আজ সকালে স্টাফদের মেলায় পৌঁছে দিয়ে গাড়িটি কার্যালয়ে ফিরছিল। পথে এক্সপ্রেসওয়েতে ওই ব্যক্তি রাস্তা পার হওয়ার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পরে আমাদের গাড়িতে করেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসি।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
রাজধানীর খিলক্ষেত তিনশ ফিট রাস্তায় জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের মাইক্রোবাসের ধাক্কায় চন্দন দাস (৫০) নামে এক মাছ ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার বেলা ১২টার দিকে মাইক্রোবাসটির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন চন্দন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুপুর দেড়টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা পরিচিত নজরুল ইসলাম জানান, চন্দন দাস থাকতেন খিলক্ষেত কুর্মিটোলা স্কুলের পেছনে। খিলক্ষেত রেলগেটে মাছ বিক্রি করতেন। তাঁর বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার ভেরবনগর গ্রামে। বাবার নাম সুরেশ চন্দ দাস।
তিনি আরও জানান, চন্দনের সঙ্গে খিলক্ষেত কুড়াতলি এলাকায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁরা দুজন। সেখান থেকে হেঁটে বাসায় ফিরছিলেন। পথে তিনশ ফিট রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় বেপরোয়া গতির মাইক্রোবাসটি ধাক্কা দেয়। তিনি অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও গুরুতর আহত হন চন্দন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় ওই মাইক্রোবাসে করেই তাঁকে প্রথমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক চন্দনকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালে আসা জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সিনিয়র ভেরিফিকেশন অফিসার আফজালুর রহমান সায়েম বলেন, ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) ২০২৬-এ জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের দুটি প্যাভিলিয়ন আছে। প্রতিদিন মাইক্রোবাসে করে তাদের কর্যালয় থেকে স্টাফদের মেলায় পৌঁছে দিয়ে আসা এবং পরবর্তীতে নিয়ে আসা হয়। আজ সকালে স্টাফদের মেলায় পৌঁছে দিয়ে গাড়িটি কার্যালয়ে ফিরছিল। পথে এক্সপ্রেসওয়েতে ওই ব্যক্তি রাস্তা পার হওয়ার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পরে আমাদের গাড়িতে করেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসি।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
ময়মনসিংহের নান্দাইলে ট্রাকের ধাক্কায় সাব্বির আহম্মেদ (১৫) নামের এক কিশোর নিহত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার মুশুল্লি দরগাবাড়ি এলাকায় ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৩ মিনিট আগে
ঝালকাঠির রাজাপুরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ উঠেছে রাজাপুর কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মো. জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে। এ ঘটনার প্রতিবাদে এবং অধ্যক্ষের অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে স্থানীয় বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের৭ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হবিগঞ্জ-১ (নবীগঞ্জ-বাহুবল) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী রেজা কিবরিয়াকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান এবং আজমিরীগঞ্জ সিভিল জজ আদালতের বিচারক সায়দুর রহমান আজ বুধবার (৭ জানুয়ারি)১৭ মিনিট আগে
ভোরের ঘন কুয়াশা পেরিয়ে একের পর এক নৌকা ভিড়ছে শীতলক্ষ্যার তীরে বরমী বাজার ঘাটে। এসব নৌকায় আনা হয়েছে দেশি আলু, টমেটো, শিম, মিষ্টিকুমড়া, ফুলকপি, বাঁধাকপি ও মুলা। নৌকা থেকে এসব টাটকা শাকসবজি বাজারে তোলা হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে