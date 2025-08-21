Ajker Patrika
ফরিদপুরে চিকিৎসকের ওপর হামলার প্রতিবাদে সেবা বন্ধের ঘোষণা

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুর ডায়াবেটিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসকের ওপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফরিদপুর ডায়াবেটিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসকের ওপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুর ডায়াবেটিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসকের ওপর হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন চিকিৎসক ও কলেজের শিক্ষার্থীরা।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে হাসপাতালের সামনে এ মানববন্ধন করা হয়। এ সময় হামলার প্রতিবাদে আগামী শনি ও রোববার বহির্বিভাগের চিকিৎসাসেবা বন্ধ রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটির নতুন বহুতল ভবনে চিকিৎসকদের জন্য নির্ধারিত একটি লিফট রয়েছে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় ওই লিফটে ওপরে যাচ্ছিলেন রেজিস্ট্রার এস এস তাইফুর হুসাইন। তখন ওষুধ ব্যবসায়ী শামীম হোসেনও তাতে ওঠেন। তখন তাইফুর তাঁকে নেমে যেতে বললে দুজনের তর্কবিতর্ক হয়। পরে রাত ৮টার দিকে তাইফুর হাসপাতালের নিচে গেলে শামীমের নেতৃত্বে কয়েকজন তাঁকে মারধর করেন। খবর পেয়ে সহকর্মীরা গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন।

এ ঘটনায় রাতেই কোতোয়ালি থানায় দুজনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেন হাসপাতালের পরিচালক মো. মোসলেম উদ্দিন। দুজন হলেন হাসপাতালের সামনে অবস্থিত প্রীতি ফার্মেসির মালিক শামীম হোসেন ও অর্ঘ্য ফার্মেসির কর্মচারী হৃদয় হোসেন।

হামলার নিন্দা জানিয়ে আজ মানববন্ধনে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) ফরিদপুরের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান শামীম বলেন, ‘হামলাকারীদের মধ্যে শামীম ও হৃদয় নামে দুজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। অবিলম্বে এ দুই হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনতে হবে। না হলে আমরা কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।’

এ সময় আরও বক্তব্য দেন ফরিদপুর ডায়াবেটিক সমিতির সদস্যসচিব শেখ আব্দুস সামাদ, ডায়াবেটিক কলেজের অধ্যক্ষ মো. জহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

এ বিষয়ে ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদউজ্জামান জানান, এ ঘটনায় মামলা হয়েছে এবং জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

