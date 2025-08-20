তাড়াইলে ৩০০ বস্তা টিএসপি সার জব্দ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জের তাড়াইলে ৩০০ বস্তা টিএসপি সার জব্দ করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার রাউতি ইউনিয়নের পুরুড়া বাজারের দক্ষিণ পাশের তালজাঙ্গা রোডে টমটমবোঝাই এসব সার জব্দ করা হয়। এ সময় সার পরিবহনে ব্যবহৃত টমটমটিও জব্দ করে পুলিশ। তবে কাউকে আটক করা যায়নি।
পুলিশ জানায়, দুপুরে উপজেলার রাউতি ইউনিয়নের পুরুড়া বাজারের দক্ষিণ পাশের তালজাঙ্গা রোডে ৩০০ বস্তা টিএসপি সারের গাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনে খবর দেন। পরে উপপুলিশ পরিদর্শক লুৎফর রহমান ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপজেলা কৃষি উপসহকারীদের উপস্থিতিতে সারসহ টমটমটি জব্দ করে থানায় নিয়ে যান। এ সময় চালককে পাওয়া যায়নি।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা বিকাশ রায় বলেন, স্থানীয় লোকজন ফোন করে জানান, সারবোঝাই একটি টমটম গাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় পুরুড়া বাজারে রয়েছে। ঘটনাস্থলে থানা-পুলিশ ও কৃষি উপসহকারীরা গিয়ে ৩০০ বস্তা টিএসপি সার জব্দ করে থানায় নিয়ে আসে।
তাড়াইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাব্বির রহমান বলেন, এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হবে।
কিশোরগঞ্জের তাড়াইলে ৩০০ বস্তা টিএসপি সার জব্দ করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার রাউতি ইউনিয়নের পুরুড়া বাজারের দক্ষিণ পাশের তালজাঙ্গা রোডে টমটমবোঝাই এসব সার জব্দ করা হয়। এ সময় সার পরিবহনে ব্যবহৃত টমটমটিও জব্দ করে পুলিশ। তবে কাউকে আটক করা যায়নি।
পুলিশ জানায়, দুপুরে উপজেলার রাউতি ইউনিয়নের পুরুড়া বাজারের দক্ষিণ পাশের তালজাঙ্গা রোডে ৩০০ বস্তা টিএসপি সারের গাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনে খবর দেন। পরে উপপুলিশ পরিদর্শক লুৎফর রহমান ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপজেলা কৃষি উপসহকারীদের উপস্থিতিতে সারসহ টমটমটি জব্দ করে থানায় নিয়ে যান। এ সময় চালককে পাওয়া যায়নি।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা বিকাশ রায় বলেন, স্থানীয় লোকজন ফোন করে জানান, সারবোঝাই একটি টমটম গাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় পুরুড়া বাজারে রয়েছে। ঘটনাস্থলে থানা-পুলিশ ও কৃষি উপসহকারীরা গিয়ে ৩০০ বস্তা টিএসপি সার জব্দ করে থানায় নিয়ে আসে।
তাড়াইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাব্বির রহমান বলেন, এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হবে।
বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন বিভাগীয় কমিশনারসহ প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হাসপাতালে ঝটিকা পরিদর্শন করেন বিভাগীয় কমিশনার মো. রায়হান কাওছার। এ সময় তিনি বিভিন্ন ওয়ার্ড অপরিষ্কার দেখে এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পোশাক না পরায়১ মিনিট আগে
আবদুল হালিম বলেন, জামায়াত সরকার গঠন করলে কাউকে বোরকা পরতে বাধ্য করা হবে না। তবে শালীনতার বিষয়ে কথা বলা হবে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা হবে।৪ মিনিট আগে
বান্দরবানে রোয়াংছড়ি উপজেলায় চান্দের গাড়ি উল্টে হ্লায়ইনু মারমা (৪৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। এতে শিশুসহ পাঁচজন আহত হন। আজ বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেলে মেরাইপাড়াসংলগ্ন পাহাড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৯ মিনিট আগে
জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার রায়কালী ইউনিয়নের বালুকাপাড়া গ্রামে ‘একঘরে’ করে রাখা এক দিনমজুর আব্দুল জলিল প্রামাণিককে মারধর করা হয়েছে। এতে তাঁর বাম হাত ভেঙে যায়। এ ঘটনায় তিনি থানায় মামলা করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে মামলাটি রেকর্ড করা হয়। তবে এজাহারে একঘরে করে রাখার বিষয়টি উল্লেখ নেই।১৫ মিনিট আগে