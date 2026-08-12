নিউমার্কেটে চাঁদা তোলা নিয়ে সংঘর্ষ, ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের ৫ নেতা বহিষ্কার

রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র করে যুবদলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষের এক দিন পর ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের পাঁচ নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
আজ বুধবার ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক (সহসভাপতি পদমর্যাদা) মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ঢাকা কলেজ শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুলহাস মৃধাকে প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই অভিযোগে যুগ্ম আহ্বায়ক সুমন শিকদার, প্রিন্স খন্দকার, সদস্য সাগর খান ও মির্জা গোলাম রায়হানকে সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এ বহিষ্কারাদেশ অনুমোদন করেছেন।
বহিষ্কৃত মির্জা গোলাম রায়হান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কী কারণে বহিষ্কার করেছে আমি জানি না। গতকালের সংঘর্ষে আমি জড়িত নই। ঘটনা সম্পর্কে আমি অবগতও নই। সংঘর্ষস্থলের সিসিটিভি ফুটেজে যদি আমাকে দেখা যায় তাহলে যে শাস্তি দেবে আমি মাথা পেতে নেব।’
সুমন শিকদার বলেন, ‘গতকাল ছোট ভাইদের বাগ্বিতণ্ডা দেখে আমি সহযোগিতা করতে গিয়েছিলাম। আমি নিজে ঘটনাস্থলে হামলার শিকার ও আহত হলাম, আবার ছাত্রদল থেকেও বহিষ্কার করল। আমার কাছে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল বা ঢাকা কলেজ ছাত্রদল সভাপতি-সম্পাদক জিজ্ঞাসাও করেনি। আমার বলার কিছু নাই।’
সুমনের দাবি, তিনি দলের জন্য তিনটা মামলা খেয়েছেন। ৬০ দিন জেল খেটেছেন। দীর্ঘদিন সংগ্রামের পরও তুচ্ছ ঘটনায় তাঁর ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।
বহিষ্কারের বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।
এর আগে গতকাল রাতে রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র করে ঢাকা কলেজ ছাত্রদল ও নিউমার্কেট থানা যুবদলের নেতা কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হন।
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