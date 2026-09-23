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নেত্রকোনা-১ আসনে আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি রুহী গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ০৮
নেত্রকোনা-১ আসনে আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি রুহী গ্রেপ্তার
রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার ইকবাল রোডের একটি বাসা থেকে গ্রেপ্তার সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) মোশতাক আহমেদ রুহি। ছবি: ভিডিও থেকে

নেত্রকোনা-১ (দুর্গাপুর-কলমাকান্দা) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) মোশতাক আহমেদ রুহিকে গ্রেপ্তার করেছে মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে মোহাম্মদপুর থানার ইকবাল রোডের একটি বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হালিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিকেলে ইকবাল রোডের ২/১৪ নম্বর বাসায় অভিযান চালিয়ে নেত্রকোনা-১ আসনের সাবেক এমপি মোশতাক আহমেদ রুহিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদসহ প্রয়োজনীয় আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, স্থানীয় ছাত্রদল, যুবদল ও বিএনপির নেতা-কর্মীরা তাঁকে আটক করে পুলিশে খবর দেন, পরে পুলিশ এসে তাঁকে হেফাজতে নেয়।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নেত্রকোনা-১ আসনে আওয়ামী লীগের (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন মোশতাক আহমেদ রুহি। এর আগে ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে এমপি হন তিনি। চব্বিশের ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে আত্মগোপনে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সংঘটিত হত্যা ও হত্যাচেষ্টার একাধিক মামলা রয়েছে।

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