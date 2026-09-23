Ajker Patrika
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খাগড়াছড়ি

মানিকছড়িতে অনুমোদন ছাড়াই চক্ষুশিবির পরিচালনা: ৫ জনের জরিমানা

মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ১৭
মানিকছড়িতে অনুমোদন ছাড়াই চক্ষুশিবির পরিচালনা: ৫ জনের জরিমানা
প্রশাসনের অনুমোদন ছাড়াই চক্ষু শিবির, চশমা ও ওষুধ বিক্রি করছিলেন তাঁরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় চিকিৎসক ও চক্ষুশিবিরের পরিচালক পরিচয়ে অনুমোদন ছাড়াই চক্ষুশিবির পরিচালনার অভিযোগে পাঁচজনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বুধবার দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাহমিনা আফরোজ ভূঁইয়া। বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইনে তাঁদের মধ্যে দুজনকে ৪০ হাজার টাকা করে জরিমানা এবং তিন সহযোগীকে ১ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন ঢাকার কোতোয়ালি থানার শাহাজাদা মিয়া লেনের বাসিন্দা অনুপ কুমার বিশ্বাস, পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার কনকদিয়া এলাকার মো. মানিক হাওলাদার, ঢাকার কেরানীগঞ্জের মো. আরিফ হোসেন ও মো. জাহিদ হোসেন এবং চট্টগ্রামের ডবলমুরিং এলাকার আবদুল কাইয়ুম রিফাত।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাহমিনা আফরোজ ভূঁইয়া জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের একটি হাসপাতালের পরিচালক ও চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে উপজেলার ছদুরখীল, বাটনাতলীসহ বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষকে একত্র করে চক্ষুশিবির পরিচালনা করছিলেন। শিবিরে চশমা ও ওষুধও বিক্রি করা হচ্ছিল।

তাহমিনা আফরোজ ভূঁইয়া বলেন, অভিযুক্তরা নিজেদের পরিচয় ও চক্ষুশিবির পরিচালনার বিষয়ে কোনো বৈধ কাগজপত্র বা অনুমতিপত্র দেখাতে পারেননি। এ ঘটনায় বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইনে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

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