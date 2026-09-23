দিনাজপুরে আশ্রয়ণ প্রকল্পের সমস্যা নিরসনের দাবিতে বিক্ষোভ

দিনাজপুরের ফুলবাড়ী আশ্রয়ণ প্রকল্পের সড়ক পাকাকরণসহ বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। আজ বুধবার উপজেলার খয়েরবাড়ী বালুপাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় তাঁরা বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেন। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে একটি লিখিত আবেদন জমা দেন বাসিন্দারা।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন বাসিন্দা জিয়াউর রহমান, সাইদুর রহমান, ফেরদৌসী আরা, মনজিলা বেগম, রামপ্রসাদ প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, উপজেলার ৫ নম্বর খয়েরবাড়ী ইউনিয়নের আশ্রয়ণ প্রকল্পে ২৪৬টি পরিবার বসবাস করে। শুধু আমাদের থাকার জায়গা দিয়েছে। কিন্তু সমস্যার কথা কেউ শোনে না। দীর্ঘদিন ধরে কাঁচা রাস্তায় চলাচল করতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। তাঁরা বলেন, বাসিন্দাদের অধিকাংশই শ্রমজীবী। তাঁদের অনেকেই রিকশা-ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। কাঁচা রাস্তায় বর্ষা মৌসুমে অনেক সময় তাঁরা রিকশা-ভ্যান নিয়ে বের হতে পারেন না। এতে আয়-রোজগার বন্ধ হয়ে আর্থিক সংকটে পড়তে হয় তাঁদের।
বাসিন্দারা জানান, সড়কটি পাকাকরণ ও কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা করা হলে তাঁদের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে। পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহ, শিক্ষার্থী ও রোগীদের যাতায়াতসহ দৈনন্দিন চলাচলে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ কামনা করেছেন তাঁরা।
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