Ajker Patrika
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গাজীপুর

পরিচয় মিলেছে গাজীপুরে ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে হতাহতদের

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
পরিচয় মিলেছে গাজীপুরে ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে হতাহতদের
সংঘর্ষে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুর মহানগরীর ধীরাশ্রম এলাকায় ট্রাক ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও চারজন। আজ বুধবার বেলা তিনটার দিকে ধীরাশ্রম জিকে আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে জয়দেবপুর-টঙ্গী আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন মহানগরীর হায়দরাবাদ এলাকার মৃত আবুল কাসেম আলীর ছেলে মহিউদ্দিন ওরফে মহর আলী (৪২), একই এলাকার মৃত আব্দুল মালেকের ছেলে মো. জামাল হোসেন (৪৪) এবং যশোর সদর উপজেলার ভেকুটিয়া গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে আব্দুস সালাম (৫০)।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন আব্দুল মোতালেব, আল আমীন ও রুবেল হোসেন। তাঁদেরকে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা ফরহাদ হোসেন জানান, দুর্ঘটনায় হতাহত পাঁচজনকে ওই হাসপাতালে আনা হয়। তাঁদের মধ্যে তিনজন মৃত এবং দুজন আহত ছিলেন। আহত দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত রুবেল হোসেনকে স্বজনেরা ঘটনাস্থল থেকে ঢাকার একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, টঙ্গী থেকে জয়দেবপুরগামী একটি ট্রাকের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই দুজন মারা যান। গুরুতর আহত আরেকজন হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান।

নিহত জামাল হোসেনের ভাগনে মিজানুর রহমান বলেন, গাজীপুর আদালতে হাজিরা শেষে অটোরিকশায় বাড়ি ফিরছিলেন তাঁর মামা। পথে দ্রুতগতির একটি ট্রাক অটোরিকশাটিকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই জামাল হোসেন মারা যান। একই অটোরিকশায় থাকা তাঁদের আরেক প্রতিবেশীরও মৃত্যু হয়েছে।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘ধীরাশ্রম এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত ও চারজন আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তাঁরা অটোরিকশার যাত্রী ছিলেন বলে জানা গেছে।’

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম বলেন, নিহত ব্যক্তিদের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় ট্রাকচালক মোহাম্মদ শহীদ আলী সরমানকে (৩২) আটক করা হয়েছে। ঘটনা তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

গাজীপুরঅটোরিকশাঢাকা বিভাগসংঘর্ষনিহতজেলার খবর
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