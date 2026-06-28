কাপড়ে মোড়ানো নবজাতকের লাশ পড়ে ছিল ফুটপাতে

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের প্রশাসনিক গেটের বিপরীত পাশের ফুটপাত থেকে একদিন বয়সী অজ্ঞাতনামা এক মেয়ে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ রোববার সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে শাহবাগ থানা পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়।
শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. লাভলু আহমেদ জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি কালো কাপড়ে মোড়ানো অবস্থায় নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, নবজাতকটির বয়স এক দিন।
এসআই বলেন, কারা মৃত নবজাতকটিকে সেখানে ফেলে রেখে গেছে, তাৎক্ষণিকভাবে তা জানা যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।
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