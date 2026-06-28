নীলফামারীতে জুয়াড়িসহ গ্রেপ্তার ৮

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে জুয়াড়িসহ আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার (২৮ জুন) গভীর রাতে পৃথক স্থান থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে কিশোরগঞ্জ থানার পুলিশ।
রোববার (২৮ জুন) গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার জুয়াড়িরা হলেন বাজেডুমরিয়া গ্রামের টেপু বর্মণের ছেলে দিলীপ রায় (৩০), মজনু মিয়ার ছেলে সাজু মিয়া (২০), জহির উদ্দিনের ছেলে আশরাফুল আলম ওরফে মিলন (৪০) ও আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে আশিকুজ্জামান ওরফে অনিক (২৬)। এ ছাড়া মাদক সেবনকারীরা হলেন মুশরুত পানিয়ালপুকুর বালাপাড়া গ্রামের মহিদুল ইসলামের ছেলে ডালিম মিয়া (২২), আব্দুল হাকিমের ছেলে সায়েম ইসলাম (২০), পানিয়ালপুকুর দোলাপাড়া গ্রামের মনজব আলীর ছেলে সাঈদী ইসলাম (১৯) ও মৃত আবতাব আলীর ছেলে মনিকুল ইসলাম (২০)।
বিষয়টি আজ বিকেলে নিশ্চিত করেন কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফর রহমান। তিনি জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের পৃথক মামলায় আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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