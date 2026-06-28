১০ হাজার বৃক্ষরোপণ করবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ সরকারের ৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ ও ক্লিন ক্যাম্পাস কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আজ রোববার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের সামনে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. একেএম মতিনুর রহমান। এই কর্মসূচির আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ হাজার বৃক্ষরোপণ করা হবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম এয়াকুব আলী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম, সিনিয়র অধ্যাপক ড. এমতাজ হোসেন, অধ্যাপক ড. মো মিজানুর রহমান, অধ্যাপক ড. মো আলীনূর রহমান, অধ্যাপক ড. মো নজিবুল হক এবং গ্রীন কুষ্টিয়া অ্যান্ড ক্লিন কুষ্টিয়ার উপদেষ্টা ও কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সদস্য সচিব প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা।
উদ্বোধন শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমের চারা বিতরণ করেন উপাচার্য। পরে উপাচার্যের নেতৃত্বে প্রশাসন ভবনের সামনে থেকে বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ইবি ভিত্তিপ্রস্থর প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। সেখানে দুটি কৃষ্ণচূড়া গাছের চারা রোপণ করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. একেএম মতিনুর রহমান।
এ সময় গ্রিন কুষ্টিয়া অ্যান্ড ক্লিন কুষ্টিয়ার উপদেষ্টা ও কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সদস্য সচিব প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার বলেন, ‘স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গ্রিন কুষ্টিয়া, ক্লিন কুষ্টিয়ার পক্ষ থেকে আমরা এখানে এসেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আমাদের সহযোগিতা করলে সাবার প্রচেষ্টায় এই ক্যাম্পাসকে একটি পরিচ্ছন্ন ও দৃষ্টিনন্দন ক্যাম্পাসে পরিণত করা সম্ভব।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমান বলেন, আমাদের ক্যাম্পাসকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ‘ক্লিন ক্যাম্পাস’ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এ উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি আমাদের বর্জ্য নির্ধারিত স্থানে ফেলি, তাহলে ক্যাম্পাসটি স্বাভাবিকভাবেই পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর থাকবে।
উপাচার্য আরও বলেন, ‘বর্তমান সরকারের পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে একটি গ্রিন ক্যাম্পাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা এ কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। আমরা চাই, এই উদ্যোগটি ধারাবাহিকভাবে চলমান থাকুক।’
বাড়ির মালিক শহীদ মাস্টার তাঁর ভাড়াটিয়া ফিরোজ আতিকের ফ্ল্যাটে লোকজন নিয়ে সব মালপত্র নিয়ে গ্যারেজে ফেলে রাখেন। তাঁর স্ত্রীকে বাসা থেকে বের করে দেন। এ সময় ভাড়াটিয়া ফিরোজ আতিক মুন্সীগঞ্জ ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি রাত ৮টার দিকে বাসায় এসে দেখেন, তার ফ্ল্যাটের সকল জিনিসপত্র বের করে গ্যারেজে...৯ মিনিট আগে
চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে বিয়ের দুই মাস পর এক নববধূ ৭ মাস ১৯ দিনের অন্তঃসত্ত্বা বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় নববধূর মায়ের করা মামলায় সাবেক প্রেমিক নিহাদ ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে শাহরাস্তি মডেল থানার পুলিশ। ভুক্তভোগীকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।১৫ মিনিট আগে
চাঁদপুরের কচুয়ায় অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত মোহাম্মদ বাইজিদ (১৭) মারা গেছে। আজ রোববার সকালে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে। নিহত বাইজিদ উপজেলার শুয়ারুল মৃধা বাড়ির আলমাছ মিয়ার ছেলে।১৮ মিনিট আগে
নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণের দাবি বহুদিনের কিন্তু সেতু হয় না। বর্ষাকালে নদীতে পানি বাড়লে ঝুঁকিও বাড়ে, ঘটে দুর্ঘটনা। নিরাপদ পারাপার করতে নদীর আড়াআড়ি রশি টানিয়ে নৌকা পাড় হতে হয়। নাটোরের গুরুদাসপুরে গুমানী নদীতে এভাবেই দীর্ঘদিন ধরে খেয়া পারাপার হতে হচ্ছে তিন জেলার সাত গ্রামের মানুষের।২১ মিনিট আগে