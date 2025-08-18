জাকসু নির্বাচন: প্রথম দিনে ৪৭ জনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ, সময় বাড়ানোর দাবি

জাবি প্রতিনিধি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হয়েছে। প্রথম দিন আজ সোমবার ৪৭ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এ ছাড়া হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ৮৬ শিক্ষার্থী।
সন্ধ্যায় জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এদিকে মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। আগামীকাল মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষদিন। তফসিল অনুযায়ী আগামী ১১ সেপ্টেম্বর জাকসুর ভোট হবে।
নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব রাশিদুল আলম বলেন, ‘আজকে জাকসুর জন্য ৪৭ জন ও হল সংসদ নির্বাচনের জন্য ৮৬ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। আজ বেশির ভাগ শিক্ষার্থী এসেছিলেন মনোনয়নপত্র সংগ্রহের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য। আমরা আশা করছি, আগামীকালের (মঙ্গলবার) মধ্যে যাঁরা নির্বাচন করতে আগ্রহী, সবাই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করবেন।’
হল সংসদ নির্বাচনের জন্য সবচেয়ে বেশি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল হল সংসদ নির্বাচনের জন্য। এখানে ১৫ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তবে আ ফ ম কামাল উদ্দিন হলে কোনো শিক্ষার্থী হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেননি।
এ বিষয়ে আ ফ ম কামাল উদ্দিন হল সংসদ নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার মৃধা মো. শিবলী নোমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আজ আমাদের হলে কেউ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেননি। তবে অনেকে বিভিন্ন বিষয়ে জানার জন্য এসেছিলেন। আমরা আশা করছি, আগামীকালের মধ্যে সবাই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করবেন।’
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রথম দিনে জাকসু নির্বাচনের জন্য একক ছাত্রসংগঠন হিসেবে সবচেয়ে বেশি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা। এ ছাড়া ছাত্রদল থেকে কয়েকজন এবং বেশ কয়েকজন স্বতন্ত্রভাবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।
জাবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহিরউদ্দিন বাবর বলেন, ‘আমাদের অনেক নেতা-কর্মী আজকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তবে আমরা সময় বাড়ানোর জন্য আবেদন করেছি। যদি সময় না বাড়ানো হয়, সে ক্ষেত্রে আগামীকালের মধ্যে আমাদের যাঁরা জাকসু নির্বাচন করতে আগ্রহী, সবাই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করবেন।’
গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের সদস্যসচিব তৌহিদ মোহাম্মদ সিয়াম বলেন, ‘আমরা আজকে কেউ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করিনি। মাত্র দুই দিন সময়ের মধ্যে এটা করা সম্ভব নয়। আমরা সময় বাড়ানোর জন্য আবেদন করেছি। যদি সময় বাড়ানো না হয়, সে ক্ষেত্রে আমরা কেউ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ নাও করতে পারি।’
এ বিষয়ে জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক রাশিদুল আলম বলেন, ‘আজকে রাতে আমাদের নির্বাচন কমিশনের মিটিং আছে। সেখানে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব। মিটিং শেষে আমরা সিদ্ধান্ত জানাতে পারব।’
তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পর খসড়া প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ আগস্ট। মনোনয়নপত্রের বৈধতার বিষয়ে ও বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন গ্রহণ করা হবে ২৬ আগস্ট এবং আপিলের শুনানি হবে ২৭ আগস্ট। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট এবং প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ২৯ আগস্ট।
চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরে ২৯ আগস্ট বিকেল ৪টা থেকে ৯ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচার চালাতে পারবেন। এরপর ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট হবে এবং একই দিনে ফলা প্রকাশ করা হবে।
