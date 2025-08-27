নরসিংদীতে রাতভর পুলিশের মাদকবিরোধী বিশেষ ব্লক রেইড

নরসিংদী প্রতিনিধি
সারি বেঁধে পুলিশের গাড়ি শহরের চিহ্নিত মাদক স্পটগুলোতে যাচ্ছে। পুলিশ সদস্যরা গাড়িগুলো থেকে তড়িৎগতিতে লাফিয়ে নেমে মুহূর্তেই পুরো স্পট ঘিরে ফেলছেন। তাঁরা বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নিচ্ছেন। ‘আপনারা যে যেখানে আছেন, স্থির থাকুন। নড়াচড়ার চেষ্টা করবেন না’—মেগাফোনের এ ঘোষণা আশপাশের দেয়ালগুলোতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এলাকাজুড়ে। শুরু হয় ব্লক রেইড। পরে আসে থানা, জেলা পুলিশ লাইনস ও ডিবির অতিরিক্ত ফোর্স, যারা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন বাড়িতে অভিযান শুরু করে।
গতকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাতভর নরসিংদী শহরজুড়ে চলেছে এমনই ব্লক রেইড। পুলিশের কঠোর অবস্থান টের পেয়ে বেশির ভাগ মাদক স্পট থেকে মাদকসেবী ও মাদক কারবারিরা পালিয়ে গেলেও ৪০ পিস ইয়াবাসহ এক নারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার পারভিন বেগম হাসনা (৪৫) নরসিংদী সদর উপজেলাধীন ঘোষপাড়া এলাকার মৃত বাবুল মিয়ার স্ত্রী। এ ছাড়া তিনি নরসিংদীর মাদক সম্রাজ্ঞী নদী বেগমের অন্যতম প্রধান সহযোগী বলেও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।
পুলিশ ও ডিবির এ যৌথ ব্লক রেইডে নেতৃত্ব দেন নরসিংদীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. আনোয়ার হোসেন শামীম। ব্লক রেইড সম্পর্কে তিনি বলেন, নরসিংদীর পুলিশ সুপার মহোদয়ের নির্দেশে মাদকবিরোধী এ বিশেষ ব্লক রেইড পরিচালনা করা হচ্ছে। নরসিংদীর মাদক স্পট নামে পরিচিত জায়গাগুলো যেকোনো মূল্যে মাদকমুক্ত করা হবে।
অপর এক প্রশ্নের জবাবে আনোয়ার হোসেন শামীম বলেন, মাদক, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পুলিশ জিরো টলারেন্স অবস্থানে রয়েছে। যদি কাউকে এসব কাজে জড়িত পাওয়া যায়, তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পৌর শহরে পুলিশের এমন অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
