ঢাকা

মাদক মামলায় নিজেকে নির্দোষ দাবি কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবরের, রায় ৯ মার্চ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবর। ছবি: সংগৃহীত

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়ের করা মামলায় কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবর নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দ্বিতীয় অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে এই দাবি করেন তিনি।

পরে বিচারক আয়েশা আক্তার মৌসুমি ৯ মার্চ যুক্তিতর্ক শুনানির তারিখ ধার্য করেন। যুক্তিতর্ক শুনানি হলে আদালত ওই দিনই রায় দেবেন বলে জানান রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অতিরিক্ত পিপি মোহাম্মদ ওয়ালিউল ইসলাম তুষার।

আজ মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের দিন আসিফ আকবর আদালতে উপস্থিত ছিলেন। দুজন সাক্ষী মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির উপপরিদর্শক জামাল উদ্দিন ও পরিদর্শক শাহিনুল ইসলাম আদালতে সাক্ষ্য দেন। সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আদালত আসামি আসিফ আকবরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেন। পরে আদালতের জিজ্ঞাসাবাদে আসিফ আকবর নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন।

এর আগে মামলার বাদী সিআইডির সাইবার তদন্ত শাখার উপপরিদর্শক প্রশান্ত কুমার সিকদার ১৫ ফেব্রুয়ারি সাক্ষ্য দেন। এই মামলায় মোট তিনজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন।

২০১৮ সালের ৬ জুন পান্থপথের আর্ব এন্টারটেইনমেন্ট কার্যালয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের একটি মামলায় গ্রেপ্তারের সময় আসিফ আকবরের অফিস কক্ষ থেকে চার বোতল বিদেশি (টাকিলা) মদ উদ্ধার করা হয়। পরে সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে পাঠানো হয়। লাইসেন্স ছাড়া বিদেশি মদ দখলে রাখার অভিযোগে ২০১৯ সালের ২৩ জুলাই রাজধানীর তেজগাঁও থানায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। মামলাটি ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬ (১) টেবিলের ২৪ (ক) ধারায় দায়ের করা হয়।

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগমামলামাদকআসিফ আকবরঢাকা
