রাজধানীর বংশালে জুয়ার আসর থেকে ১৫ জনকে গ্রেপ্তার, ২ মাস কারাদণ্ড

পুরান ঢাকার বংশাল এলাকারর একটি বাড়িতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলার অভিযোগে ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দুই মাস করে এদের প্রত্যেককে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) দিবাগত রাত ২টা ৩৫ মিনিটে বংশাল এলাকার একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তাসের মাধ্যমে জুয়া খেলার সময় ১৫ জনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন— মো. সোহেল রানা (৩২), মো. ইকরামুল হক ওরফে ইমরান (২৭), মো. ফয়সাল আহমেদ (৩৩), মো. পাপন (২৯), মো. কালাম (৪২), মো. মোক্তার হেসেন (৪২), মো. ফারুখ (৩৬), মো. নূর হোসেন (৩৪), মো. মনির হোসেন (৪৭), মো. রুবেল হোসেন (৪০), মো. টিটু (২৫), মো. আব্দুল মতিন (৪৮), মো. বাহার (৪৮), মো. শুভ (২৪), মামুনুর রহমান জাবেদ (৪০), মো. আব্দুর রহিম (৫৩) ও মো. ফয়সাল (৩৫)।
অভিযানের সময় এদের কাছ থেকে দুই পুরিয়া গাঁজা, তিনটি তাসের বান্ডিল, দুটি লাল-সবুজ চেকের পুরোনো ও ছেঁড়া বিছানার চাদর এবং জুয়া খেলার কাজে ব্যবহৃত ২৪ হাজার ৮৫০ টাকা জব্দ করা হয়।
জুয়ার আসরে পুলিশের পৃথক আরেক অভিযানে সোহেল রানা (৩২) ও ইকরামুল হক ওরফে ইমরান (২৭) নামে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর আইনি প্রক্রিয়া শেষে এদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
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