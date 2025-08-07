বেরোবির সাবেক উপাচার্য কলিমউল্লাহ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দুদকের মামলায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) সাবেক উপাচার্য ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
রাজধানীর কাঁটাবন এলাকায় পিকআপ ভ্যান ও ট্রাকের সংঘর্ষে আকরাম (৩৭) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও দুজন। গতকাল বুধবার রাত পৌনে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহতাবস্থায় তিনজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক রাত সোয়া ৩টার আকরামকে দিকে মৃত ঘোষণা করেন।১১ মিনিট আগে
রাজধানীর ডেমরা এলাকা থেকে সাড়ে ৪৬ কেজি গাঁজাসহ এক নারীকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১০। জব্দ হওয়া গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক ১৪ লাখ টাকা। গ্রেপ্তার হওয়া ওই নারীর নাম শিল্পী আক্তার (৩৮)।৩৩ মিনিট আগে
প্রায় ৩০ বছর যাবত মাদ্রাসাটি সুনামের সাথে পরিচালনা করে আসছি। বিভিন্ন এলাকার মেয়েরা এই মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সুনামের সাথে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করছে। কিন্তু এলাকার হারুন তালুকদার, গণি তালুকদার, শফিক তালুকদার, রফিক তালুকদারসহ তাদের লোকজন দীর্ঘদিন যাবত মাদ্রাসাটি বন্ধ করে দিয়ে জমি দখলের পাঁয়তারা করে আসছ৩৫ মিনিট আগে
লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে জেলে নৌকায় বিস্ফোরণে ছয়জন দগ্ধ হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে রামগতি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের পাশে নদীতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে