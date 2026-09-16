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গুলশানে আওয়ামী লীগের মিছিল: ওসির পর এবার ডিসি প্রত্যাহার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ১৬
গুলশানে আওয়ামী লীগের মিছিল: ওসির পর এবার ডিসি প্রত্যাহার
ফাইল ছবি

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উপপুলিশ কমিশনার (গুলশান বিভাগ) এম তানভীর আহমেদকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ডিএমপি সদর দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে। আজ বুধবার ডিএমপি কমিশনার মোসলেহ উদ্দিন আহমদের সই করা এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।

অফিস আদেশে বলা হয়েছে, ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার (গুলশান বিভাগ) এম তানভীর আহমেদকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রশাসনিক কারণে ঢাকা মহানগর পুলিশ সদর দপ্তরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। আদেশটি অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে অফিস আদেশে তানভীর আহমেদকে সদর দপ্তরে সংযুক্ত করার সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি।

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এর আগে সকালে গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. দাউদ হোসেনকেও প্রত্যাহার করা হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, রাজধানীর গুলশানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের ঘটনায় তাঁদের প্রত্যাহার করা হয়েছে।

গত শুক্রবার গুলশান-১ এলাকায় আওয়ামী লীগের কয়েক শ নেতা-কর্মীর অংশগ্রহণে একটি মিছিল হয়। পুলিশ তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে গেলে মিছিলকারীরা দুটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশও দুই রাউন্ড রাবার বুলেট ছোড়ে।

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মিছিলের সময় ঘটনাস্থল থেকে পাঁচটি তাজা ককটেলসহ দুজনকে আটকের তথ্যও দিয়েছিল পুলিশ। একই দিন মিছিলের ঘটনায় গুলশান থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা করা হয়। এতে ১১৮ জনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাতনামা আরও ৮০ থেকে ১০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গত সোমবার পর্যন্ত ওই মামলায় ৮৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২৪ জনকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

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গুলশানের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কয়েক শ নেতা-কর্মীর এমন জমায়েতের তথ্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে আগে থেকেই ছিল কি না, থাকলে কেন আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি—ঘটনার পর তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মিছিলকারীরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানোর পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেওয়া ও পরে বিপুলসংখ্যক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের ঘটনা নিয়েও আলোচনা চলছে। এর মধ্যেই গুলশান থানার ওসির পর এবার ওই বিভাগের উপপুলিশ কমিশনারকে সদর দপ্তরে সংযুক্ত করার আদেশ দেওয়া হলো।

বিষয়:

গুলশানডিএমপিগ্রেপ্তারআওয়ামী লীগওসি
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