কেন্দ্রীয় কারাগারের কয়েদির ঢামেকে মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের (কেরানীগঞ্জ) বন্দী হাবিবুর রহমান (৭০) নামের এক আসামি ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মারা গেছেন। আজ রোববার সকাল ৯টার দিকে ওই বন্দীকে কারারক্ষীরা কারাগার থেকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
চিকিৎসকের বরাত দিয়ে বন্দী হাবিবুর রহমানের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক। তিনি বলেন, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার (কেরানীগঞ্জ) থেকে কারারক্ষীরা অচেতন অবস্থায় ওই বন্দীকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এরপর চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
মো. ফারুক আরও বলেন, হাবিবুর রহমান কয়েদি হিসেবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ছিলেন। তাঁর বাবার নাম আবদুল আজিজ তালুকদার। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর মামলার বিবরণ জানা যায়নি।
