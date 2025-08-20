Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

গোপালগঞ্জে বাসচাপায় বৃদ্ধা নিহত, মহাসড়ক অবরোধ বিক্ষুব্ধ জনতার

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২২: ২৯
বাসচাপায় বৃদ্ধা নিহতের ঘটনায় বিক্ষুদ্ধ জনতা ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাসচাপায় বৃদ্ধা নিহতের ঘটনায় বিক্ষুদ্ধ জনতা ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে যাত্রীবাহী বাসের চাপায় এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেলে কাশিয়ানী উপজেলার রাতইল ইউনিয়নের টুকুবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিক্ষুব্ধ জনতা দুর্ঘটনার পর ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করে। কাশিয়ানীর ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) রোমান মোল্লা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত বৃদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁর বয়স আনুমানিক ৬৫ বছর।

এসআই রোমান মোল্লা জানান, অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধা রাতইল ইউনিয়নের টুকুবাজার এলাকায় (ঢাকা-খুলনা) মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন। তখন খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী বিএম লাইন পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস বৃদ্ধাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই বৃদ্ধা মারা যান। এ সময় বিক্ষুব্ধ জনতা গাছের গুঁড়ি ফেলে মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। এতে প্রায় আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

পুলিশ কর্মকর্তা আরও জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে বিচারের আশ্বাস দিলে স্থানীয় জনতা মহাসড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেয়। তখন মহাসড়কের যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। আর বাসটিকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা থেকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান তিনি।

বিষয়:

কাশিয়ানিগোপালগঞ্জঅবরোধদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগনিহতজেলার খবরমহাসড়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

সেই রুহুল আমিনের বসুন্ধরা, বনানী ও উত্তরার জমিসহ ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

সম্পর্কিত

সখীপুরে সড়ক সংস্কারে ইউএনওকে স্মারকলিপি দিল মেধাভিত্তিক ছাত্রী সংসদ

সখীপুরে সড়ক সংস্কারে ইউএনওকে স্মারকলিপি দিল মেধাভিত্তিক ছাত্রী সংসদ

সরকারি চাল ওজনে কম দেওয়ায় ডিলারের কর্মীকে নারীর জুতাপেটা

সরকারি চাল ওজনে কম দেওয়ায় ডিলারের কর্মীকে নারীর জুতাপেটা

‘মুক্তিপণে’ ছাড়া পেলেন টেকনাফের অপহৃত যুবক

‘মুক্তিপণে’ ছাড়া পেলেন টেকনাফের অপহৃত যুবক

গোপালপুরে নদে গোসলে নেমে শিশুর মৃত্যু

গোপালপুরে নদে গোসলে নেমে শিশুর মৃত্যু