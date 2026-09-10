Ajker Patrika
En
ঢাকা

মিছিলের প্রস্তুতির সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের ৪ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মিছিলের প্রস্তুতির সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের ৪ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

রাজধানীর উত্তরা পশ্চিমে মিছিলের প্রস্তুতির সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের চার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে আবদুল্লাহপুর ফ্লাইওভারের নিচ থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। তবে তাঁদের দলীয় পরিচয় জানায়নি পুলিশ।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন জুনায়েদ মৃধা (১৯), রাকিবুল হাসান পাপ্পু (২৩), সাজ্জাদ হোসেন শুভ (১৯) ও মো. আব্দুল্লাহ (১৯)।

উত্তরা পশ্চিম থানা-পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার দুপুর সোয়া ১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পাওয়া যায়, আবদুল্লাহপুর ফ্লাইওভারের নিচে কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতা–কর্মীরা মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পরে পুলিশের একটি দল সেখানে অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এ সময় একটি ব্যানারও জব্দ করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিষয়:

পুলিশঅভিযানগ্রেপ্তারসংগঠনআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত