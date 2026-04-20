বাস ও লঞ্চের ভাড়া বাড়াতে পায়তাঁরা করা হচ্ছে: যাত্রী কল্যাণ সমিতি

জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার প্রেক্ষাপটে বাস ও লঞ্চের ভাড়া সমন্বয়ের উদ্যোগের মধ্যে প্রভাবশালী মালিক সমিতিগুলোর বিরুদ্ধে একচেটিয়াভাবে ভাড়া বাড়ানোর পায়তাঁরার অভিযোগ উঠেছে। যাত্রীদের প্রতিনিধিত্ব ও দর-কষাকষি বাদ দিয়ে ভাড়া নির্ধারণের প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি।
আজ সোমবার (২০ এপ্রিল) বিকেলে রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী।
মহাসচিব বলেন, জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে পরিবহনভাড়া বাড়তে পারে—এটি স্বাভাবিক। তবে মালিক সমিতিগুলো সরকারের কিছু কর্মকর্তাকে প্রভাবিত করে যাত্রীদের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই ভাড়া নির্ধারণের চেষ্টা করছে, যা ভোক্তা অধিকারপরিপন্থী। জনস্বার্থে ভাড়া নির্ধারণের বিষয়টি কেন গোপনে করা হবে, কেন তা গণমাধ্যম থেকে আড়াল করা হবে—প্রশ্ন তোলেন তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে যাত্রী ভোগান্তির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সংগঠনটি জানায়, নির্ধারিত আসনসংখ্যা অনুযায়ী ভাড়ার তালিকা না করে অতিরিক্ত আসনের বাসে বেশি ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। ভাড়া নির্ধারণে ব্যয় বিশ্লেষণের উপাদানগুলোও একতরফাভাবে ঠিক করা হয়, যা যাচাইয়ের সুযোগ থাকে না।
এ ছাড়া পুরোনো বাসের অতিরিক্ত মূল্য দেখানো, অস্বাভাবিক খরচ দেখিয়ে ভাড়া বাড়ানো, কর্মীদের বেতন-ভাতা বাস্তবে না দিয়েও কাগজে দেখিয়ে ভাড়া নির্ধারণ, ইনস্যুরেন্স ও অন্যান্য খাতে অতিরিক্ত ব্যয় দেখানোর অভিযোগও তুলে ধরা হয়।
সংগঠনটি আরও অভিযোগ করে, দূরপাল্লার বাসে স্বল্প দূরত্বে যাত্রা করলেও পুরো পথের ভাড়া আদায় করা হয়। সিএনজি ও ডিজেলচালিত বাসের ভিন্ন ভাড়া থাকলেও বাস্তবে সমানহারে বেশি নেওয়া হচ্ছে। ঈদসহ বিভিন্ন সময়ে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের নৈরাজ্যও চলছে।
একই সঙ্গে দিন-সময়ভেদে ভিন্ন ভাড়া, বৃষ্টি বা বিশেষ দিনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়সহ নানা অনিয়মের কথা তুলে ধরে যাত্রী কল্যাণ সমিতি। তাদের দাবি, সরকারি বিভিন্ন কমিটিতে যাত্রী প্রতিনিধিত্ব না থাকায় এসব অনিয়মের প্রতিকার হচ্ছে না।
সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে জ্বালানি তেলের দাম প্রতি লিটারে ১৫ টাকা বাড়ায় বাসভাড়া সর্বোচ্চ ১৫ পয়সা প্রতি কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। এর বেশি বাড়ানো হলে তা অযৌক্তিক হবে বলে সতর্ক করে তারা।
সমাধানে সড়ক পরিবহনমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন সংগঠনের নেতারা। সংবাদ সম্মেলনে কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।
রংপুরে দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় দণ্ডিত হওয়ার পর অবশেষে আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন রংপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বরখাস্ত করা অফিস সহকারী মো. শামসুল ইসলাম। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আদালতে হাজির হলে বিচারক তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর আত্মসমর্পণের এ ঘটনায়...৩ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে আজ সোমবার জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। ঘিওর থানা-পুলিশ ও মামলা সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। জানা গেছে, ভুক্তভোগী নারী অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিবেশী।৪০ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে নির্যাতনের মামলায় মো. নাজিম উদ্দিন (৫০) নামের পুলিশের এক সার্জেন্টকে (সাময়িক বরখাস্ত) এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল। আজ সোমবার (২০ এপ্রিল) চট্টগ্রাম নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক মোস্তাক আহমেদ এই রায় ঘোষণা করেন।৪৪ মিনিট আগে
মাদারীপুরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন ও নিরাপদ খাদ্য আইন লঙ্ঘনের দায়ে একটি বেকারির মালিককে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ সোমবার (২০ এপ্রিল) দুপুরে মাদারীপুর জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুযায়ী এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা...১ ঘণ্টা আগে