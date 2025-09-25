Ajker Patrika
গণ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন: ভোট গ্রহণ শেষ, ফলাফলের অপেক্ষা

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীদের ভোট প্রদান। ছবি: আজকের পত্রিকা
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীদের ভোট প্রদান। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাভারের গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে (গবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (গকসু) নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯টি ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে বেলা ৩টায় শেষ হয়।

নির্ধারিত সময়ের পর আর কোনো ভোটারকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। তবে যাঁরা তখনো ভোটকেন্দ্রের সামনে লাইনে ছিলেন, তাঁরা কেবল ভোট দিতে পেরেছেন।

নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক তদারকির জন্য নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। পুরো ক্যাম্পাসে মোতায়েন রয়েছেন ৩৫০ জন নিরাপত্তাকর্মী। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে সিসি ক্যামেরা, যা সরাসরি ট্রান্সপোর্ট ইয়ার্ডে সম্প্রচার হচ্ছে এলইডি স্ক্রিনে। এ ছাড়া স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনাবাহিনী ও কুইক রেসপন্স টিম দায়িত্ব পালন করছে।

নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। নির্বাচন নিয়ে স্বচ্ছতার কোনো ঘাটতি নেই বলে সংশ্লিষ্টরা দাবি করেছেন।

গবি কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের মতে, এবারের গকসু নির্বাচন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভোটকেন্দ্রগুলোয় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। শিক্ষার্থীরা উৎসবমুখর পরিবেশে নির্ভয়ে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছেন। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক তৎপরতার ফলে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

গকসু নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র ড. ফুয়াদ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, নির্বাচন ও ভোট গ্রহণের স্বচ্ছতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। ভোটাররা নিয়ম মেনে ভোট দিয়েছেন। প্রতি কেন্দ্রে ভোট গণনা করে নির্বাচন কন্ট্রোল রুমে তথ্য পাঠানো হবে।

এবারের নির্বাচনে ১১টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৫৭ জন প্রার্থী। মোট ভোটার সংখ্যা ৪ হাজার ৭৬১ জন। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, গত ১১ আগস্ট তফসিল ঘোষণার পর থেকে ধাপে ধাপে মনোনয়নপত্র বিতরণ, যাচাই-বাছাই, প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ এবং ডোপ টেস্ট সম্পন্ন করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগসাভারনির্বাচনভোটজেলার খবরবিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

