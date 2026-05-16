রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য হাসিবুর রশীদ গ্রেপ্তার

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মো. হাসিবুর রশীদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার রাতে মোহাম্মদপুরের সলিমুল্লাহ রোডের একটি বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি অধ্যাপক হাসিবুর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার মো. জুয়েল রানা অধ্যাপক হাসিবুরকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি রংপুরে আবু সাঈদ হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই পুলিশের গুলিতে নিহত হন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্যের দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক হাসিবুর রশীদ। আবু সাঈদের মৃত্যুর পর উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করে তাঁর বাসভবন ঘেরাও করেন শিক্ষার্থীরা। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সহায়তায় ক্যাম্পাস ছাড়েন তিনি। এরপর ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন তিনি।
অধ্যাপক হাসিবুর রশীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। ২০২১ সালের ১৪ জুন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব নেন তিনি। এই দায়িত্ব পাওয়ার আগে তিনি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন।
গত ৯ এপ্রিল আবু সাঈদ হত্যা মামলার অন্যতম আসামি অধ্যাপক হাসিবুর রশীদের মামলার রায় হয়। রায়ে এই মামলার ৩০ আসামির মধ্যে ২৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২। এর মধ্যে অধ্যাপক হাসিবুর রশীদকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এর আগে গত বছরের ৩০ জুন তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন ট্রাইব্যুনাল।
