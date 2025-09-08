Ajker Patrika
নেশার টাকার জন্য বাবার সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় বঁটিতে পড়ে ছেলের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ২০
রাজধানীর ডেমরায় নেশার টাকা জন্য বাবা-ছেলে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে বটির ওপর পড়ে ছেলে রাকিব হোসেন বাবু (২৫) নিহত হয়েছে।

আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা পৌনে ৩টার দিকে ডেমড়া বামৈল তালতলা বাজার এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষ অবস্থায় ওই ওই যুবককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক বিকেলে সারে ৪টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে মৃত রাকিবের মামা আব্দুস সালাম জানান, তাদের বাড়ি ময়মনসিংহের কোতয়ালীতে। বর্তমানে ডেমরা বামৈল তালতলা বাজার মনির হোসেনের বাড়িতে ভাড়া থাকে। তাঁর বাবার নাম আবুল কাশেম। পেশায় রাকিব ব্যাটারিচালিত রিকশা চালক ছিল। তবে নেশাগ্রস্থ ছিল। নিয়মিত কাজ করত না।

মামা আব্দুস সালাম আরও জানান, মাঝে মধ্যেই নেশার টাকার জন্য বাবা কাশেমের সঙ্গে ঝগড়া করতো। আজ দুপুরে ঘরের মধ্যে নেশার টাকার জন্য বাবার সঙ্গে ঝগড়া লাগে রাকিব। বাবা-ছেলের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এক পর্যায়ে রাকিব ঘরে থাকা বটির ওপর পড়ে গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ডেমরা এলাকা থেকে স্বজনেরা ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। স্বজনেরা জানান, নেশার টাকার জন্য বাবা-ছেলে ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে বটির ওপর পরে মারা যায়। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

