রাজধানীতে বাসার লিফটের ফাঁকা জায়গায় পড়ে সাবেক শিক্ষকের মৃত্যু

রাজধানীর হাজারীবাগের টালি অফিস এলাকায় একটি বাসার লিফটের ফাঁকা জায়গা দিয়ে পড়ে সুভাষ চন্দ্র পাল (৭৩) নামে সাবেক এক শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ধানমন্ডি গভমেন্ট বয়েজ হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।
আজ রোববার (৩০ আগস্ট) সকাল ৭টার দিকে টালি অফিস মোড় সুলতানগঞ্জের ২৫৫/২ নম্বর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসক সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
মৃত সুভাষ চন্দ্রের ছেলে কৃষ্ণ গোপাল পাল জানান, বাড়িটির সাততলায় তাঁদের নিজেদের ফ্ল্যাট। তাঁর বাবা ধানমন্ডি গভমেন্ট বয়েজ হাই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। প্রতিদিন সকালে তাঁর বাবা বাইরে হাঁটাহাঁটি করতেন। আজ সকালে বাড়িটির নির্মাণশ্রমিকদের মাধ্যমে খবর পান, তাঁর বাবা লিফটের ফাঁকা জায়গায় পড়ে গেছেন। শ্রমিকরাই তাঁকে সেখান থেকে তুলে আনেন। এরপর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।
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