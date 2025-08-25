Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ও ভৈরব সংবাদদাতা
আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৩: ৩২
ভাঙচুর, লুটপাটের পর ১০টি দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভাঙচুর, লুটপাটের পর ১০টি দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ইট ছুড়ে মারাকে কেন্দ্র করে ভৈরবপুর উত্তরপাড়া ও ভৈরবপুর দক্ষিণপাড়ার লোকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। রোববার (২৪ আগস্ট) দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দুপক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। ঘণ্টাব্যাপী ওই সংঘর্ষের সময় ককটেল বিস্ফোরণ, দোকানপাট ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ভৈরবপুর উত্তরপাড়া এলাকার মুসাব্বির হোসেন নামে এক ব্যক্তি ভৈরব বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটি হোটেলের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় অপরিচিত কেউ একজন তাঁর দিকে ইট ছুড়ে মারেন। এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয় দুজনের মধ্যে। এরই জেরে রাত ১টার দিকে ভৈরবপুর দক্ষিণপাড়ার কসাইহাটির লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ভৈরবপুর উত্তরপাড়া মনমরা ব্রিজ এলাকায় এসে হামলা চালায়। এ সময় উত্তরপাড়ার লোকজন প্রতিরোধ করতে গেলে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পরে ব্যাপক আকার ধারণ করে।

স্থানীয়রা আরও জানান, ওই সংঘর্ষে দক্ষিণপাড়ার লোকজন মনমরা ব্রিজ মোড়ের একটি মার্কেটে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। আগুন দিয়ে ১০টি দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে।

সংঘর্ষের খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ টিম ও রাজনৈতিক দলের নেতারা ঘটনাস্থলে আসেন এবং ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ভৈরব নদের ঘাট ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রাজন আহামেদ জানান, সংঘর্ষের সময় একটি মার্কেটে অগ্নিসংযোগ করা হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা তদন্ত করার পর বলা যাবে।

ভৈরব সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার নাজমুস সাকিব বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সংঘর্ষের পর দুপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজমান। পরে সংঘর্ষ এড়াতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগসংঘর্ষভৈরবজেলার খবরপাঠকের আগ্রহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে: চালু ১৮ কিমি, বাইক নিষিদ্ধ

ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে: চালু ১৮ কিমি, বাইক নিষিদ্ধ

গণভোট বা বিশেষ আদেশে হতে পারে সনদ বাস্তবায়ন

গণভোট বা বিশেষ আদেশে হতে পারে সনদ বাস্তবায়ন

হত্যা মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদি গ্রেপ্তার

হত্যা মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদি গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

টঙ্গীতে বেইলি ব্রিজের দাবিতে বিক্ষোভ, মহাসড়ক অবরোধ

টঙ্গীতে বেইলি ব্রিজের দাবিতে বিক্ষোভ, মহাসড়ক অবরোধ

ডুমুরিয়ায় পিকআপ-ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত বেড়ে ৪

ডুমুরিয়ায় পিকআপ-ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত বেড়ে ৪

ফজলুর রহমানকে গ্রেপ্তারের দাবিতে বাসার সামনে অবস্থান

ফজলুর রহমানকে গ্রেপ্তারের দাবিতে বাসার সামনে অবস্থান

রোহিঙ্গা সংকট: আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে কক্সবাজার পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা

রোহিঙ্গা সংকট: আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে কক্সবাজার পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা