সিরাজদিখানে বাড়িতে চিঠি লিখে ১০ বছরের শিশু নিখোঁজ

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে বাড়িতে চিঠি লিখে এক শিশু বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি। তার নাম মো. নোমান (১০)। আজ বুধবার সকাল ৭টার দিকে উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের খাসমহল বালুচর গ্রামের দক্ষিণ পাড়া থেকে সে বের হয়ে যায়।
পরিবারের সদস্যরা জানান, নোমান বের হওয়ার সময় তার বড় ভাইয়ের মানিব্যাগ থেকে ২ হাজার টাকা নিয়েছে। যাওয়ার আগে একটি চিঠি লিখে রেখেছিল। চিঠিতে মাকে উদ্দেশ্য করে নোমান লিখেছে, ‘মা, আমায় ভুলে যেও না, আমি অনেক দিন পর আসব। আমার জন্য কেঁদো না, খুঁজতেও যেও না। আমি যেখানে আছি, ভালো আছি।’
নিখোঁজ নোমানের বড় ভাই রায়হান বলেন, নোমান সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাইনি। যদি কোনো সুহৃদয়বান ব্যক্তি তার সন্ধান পান, অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করছি। যোগাযোগ নম্বর: ০১৯০৪-৩৯০১৬২
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে বাড়িতে চিঠি লিখে এক শিশু বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি। তার নাম মো. নোমান (১০)। আজ বুধবার সকাল ৭টার দিকে উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের খাসমহল বালুচর গ্রামের দক্ষিণ পাড়া থেকে সে বের হয়ে যায়।
পরিবারের সদস্যরা জানান, নোমান বের হওয়ার সময় তার বড় ভাইয়ের মানিব্যাগ থেকে ২ হাজার টাকা নিয়েছে। যাওয়ার আগে একটি চিঠি লিখে রেখেছিল। চিঠিতে মাকে উদ্দেশ্য করে নোমান লিখেছে, ‘মা, আমায় ভুলে যেও না, আমি অনেক দিন পর আসব। আমার জন্য কেঁদো না, খুঁজতেও যেও না। আমি যেখানে আছি, ভালো আছি।’
নিখোঁজ নোমানের বড় ভাই রায়হান বলেন, নোমান সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাইনি। যদি কোনো সুহৃদয়বান ব্যক্তি তার সন্ধান পান, অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করছি। যোগাযোগ নম্বর: ০১৯০৪-৩৯০১৬২
ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে স্ত্রী ও শিশুসন্তানকে হত্যার দায়ে স্বামী ও ভাশুরকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। তবে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মামলা থেকে তাঁদের বাবাকে খালাস দেওয়া হয়েছে।৫ মিনিট আগে
২০২৫-২৬ মাড়াই মৌসুম থেকে কৃষকের আখের মূল্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরিশোধ করা হবে। কৃষকদের আখ কারখানায় দেওয়ার পর টাকার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। ধাপে ধাপে আখের মূল্য বাড়ানো হয়েছে। সময়োপযোগী আরও মূল্য বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।১২ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী জালাল আহমদকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। রাজধানীর শাহবাগ থানায় দায়ের করা হত্যা চেষ্টা মামলায় আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজুর রহমান তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।১৪ মিনিট আগে
নাটোর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের ১৪৭ জন হঠাৎ পেটের অসুখে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে পুরুষ ৬৬ জন, মহিলা ৫৫ জন ও শিশু ২৬টি। এ ঘটনায় নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালের ৬ নম্বর ওয়ার্ডকে ডায়রিয়া রোগীদের জন্য নির্ধারণ করেছে কর্তৃপক্ষ।৩৮ মিনিট আগে