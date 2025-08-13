Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ডাসারে স্বর্ণালংকারসহ ৫৫ লাখ টাকার মালামাল চুরি, স্বামী-স্ত্রী গ্রেপ্তার

মাদারীপুর প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার হৃদয় সিংহ ও তাঁর স্ত্রী মৌসুমী সরকার। ছবি: আজকের পত্রিকা
গ্রেপ্তার হৃদয় সিংহ ও তাঁর স্ত্রী মৌসুমী সরকার। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের ডাসারে স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ৫৫ লাখ টাকার মালামাল চুরির ঘটনায় এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উপজেলার ডাসার ইউনিয়নের ধামুসা গ্রাম থেকে গতকাল মঙ্গলবার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তার দম্পতি হলেন ধামুসা গ্রামের হৃদয় সিংহ (৩৫) ও তাঁর স্ত্রী মৌসুমী সরকার (৩০)।

পুলিশ, মামলা ও ভুক্তভোগী পরিবার সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ডাসার ইউনিয়নের পূর্ব দর্শনা গ্রামের কীর্তনীয়া নিত্যানন্দ দের বাড়িতে গত শনিবার সকালে স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ৫৫ লাখ টাকার মালামাল চুরি হয়। এ ঘটনায় নিত্যানন্দ দে ডাসার থানায় মামলা করেন।

ডাসার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মো. এহতেশামুল ইসলাম বলেন, চুরির ঘটনায় থানায় একটি মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় দুজন স্বামী-স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, কিছু স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যগুলো উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

চুরিস্বর্ণমাদারীপুরঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

জি এম কাদেরের সাংগঠনিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা ও মামলা প্রত্যাহার

অরকার আক্রমণে তরুণী প্রশিক্ষকের মৃত্যু, ভাইরাল ভিডিওটি সম্পর্কে যা জানা গেল

জুলাই সনদের বৈধতা নিয়ে আদালতেও প্রশ্ন তোলা যাবে না

ভারতকে পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি, যা বলল যুক্তরাষ্ট্র

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

‘আজ থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই’ বললেন টুঙ্গিপাড়ার দুই নেতা

‘আজ থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই’ বললেন টুঙ্গিপাড়ার দুই নেতা

তারাগঞ্জে গণপিটুনিতে শ্বশুর-জামাতার মৃত্যু: দুই এসআইসহ ৮ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

তারাগঞ্জে গণপিটুনিতে শ্বশুর-জামাতার মৃত্যু: দুই এসআইসহ ৮ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

হাসিনার ছবি ছাপিয়ে ভোট করা ব্যক্তিদের দিয়ে জাপা ভাঙার ষড়যন্ত্র হচ্ছে: মোস্তাফিজার

হাসিনার ছবি ছাপিয়ে ভোট করা ব্যক্তিদের দিয়ে জাপা ভাঙার ষড়যন্ত্র হচ্ছে: মোস্তাফিজার

ডাসারে স্বর্ণালংকারসহ ৫৫ লাখ টাকার মালামাল চুরি, স্বামী-স্ত্রী গ্রেপ্তার

ডাসারে স্বর্ণালংকারসহ ৫৫ লাখ টাকার মালামাল চুরি, স্বামী-স্ত্রী গ্রেপ্তার