ডাসারে স্বর্ণালংকারসহ ৫৫ লাখ টাকার মালামাল চুরি, স্বামী-স্ত্রী গ্রেপ্তার

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরের ডাসারে স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ৫৫ লাখ টাকার মালামাল চুরির ঘটনায় এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উপজেলার ডাসার ইউনিয়নের ধামুসা গ্রাম থেকে গতকাল মঙ্গলবার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
গ্রেপ্তার দম্পতি হলেন ধামুসা গ্রামের হৃদয় সিংহ (৩৫) ও তাঁর স্ত্রী মৌসুমী সরকার (৩০)।
পুলিশ, মামলা ও ভুক্তভোগী পরিবার সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ডাসার ইউনিয়নের পূর্ব দর্শনা গ্রামের কীর্তনীয়া নিত্যানন্দ দের বাড়িতে গত শনিবার সকালে স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ৫৫ লাখ টাকার মালামাল চুরি হয়। এ ঘটনায় নিত্যানন্দ দে ডাসার থানায় মামলা করেন।
ডাসার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মো. এহতেশামুল ইসলাম বলেন, চুরির ঘটনায় থানায় একটি মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় দুজন স্বামী-স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, কিছু স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যগুলো উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।
মাদারীপুরের ডাসারে স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ৫৫ লাখ টাকার মালামাল চুরির ঘটনায় এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উপজেলার ডাসার ইউনিয়নের ধামুসা গ্রাম থেকে গতকাল মঙ্গলবার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
গ্রেপ্তার দম্পতি হলেন ধামুসা গ্রামের হৃদয় সিংহ (৩৫) ও তাঁর স্ত্রী মৌসুমী সরকার (৩০)।
পুলিশ, মামলা ও ভুক্তভোগী পরিবার সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ডাসার ইউনিয়নের পূর্ব দর্শনা গ্রামের কীর্তনীয়া নিত্যানন্দ দের বাড়িতে গত শনিবার সকালে স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ৫৫ লাখ টাকার মালামাল চুরি হয়। এ ঘটনায় নিত্যানন্দ দে ডাসার থানায় মামলা করেন।
ডাসার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মো. এহতেশামুল ইসলাম বলেন, চুরির ঘটনায় থানায় একটি মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় দুজন স্বামী-স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, কিছু স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যগুলো উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন দুই আওয়ামী লীগ ও কৃষক লীগ নেতা। আজ বুধবার সকালে উপজেলার কুশলী ইউনিয়নের নিলফা বাজারে সংবাদ সম্মেলন করে পদত্যাগের ঘোষণা দেন তাঁরা।২ মিনিট আগে
রংপুরের তারাগঞ্জে চোর সন্দেহে দুজনকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় দুই এসআই ও ছয় কনস্টেবলকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) রংপুর পুলিশ সুপারের নির্দেশে তাঁদের বরখাস্ত করে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে।৭ মিনিট আগে
মোস্তাফিজার রহমান বলেন, ‘এই ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত আছি। আজ থেকে ঘোষণা করছি, রংপুর বিভাগে এই দালাল চক্রকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হলো।’ মিছিল শেষে নগরের সেন্ট্রাল রোডে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, রুহুল আমিন হাওলাদার, মুজিবুল হক চুন্নুর কুশপুত্তলিকা দাহ করেন বিক্ষোভকারীরা।১২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ-৭ (ত্রিশাল) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রুহুল আমীন মাদানী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে রুহুল আমীন মারা যান।৩৪ মিনিট আগে