Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য: উপদেষ্টা ফরিদা আখতার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ৩৮
সোমবার কেরানীগঞ্জের আটি ভাওয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
সোমবার কেরানীগঞ্জের আটি ভাওয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

প্রাণিজ পুষ্টিতে সমৃদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে, নারীদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। তিনি বলেন, দেশের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে বড় খামারিদের ওপর নির্ভর না করে বরং গ্রামবাংলার নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

আজ রোববার কেরানীগঞ্জের আটি ভাওয়াল উচ্চবিদ্যালয়ে মানিকগঞ্জ, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর ও শরীয়তপুর জেলার চরাঞ্চলে ‘সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের’ আওতায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা ফরিদা আখতার আরও বলেন, চরাঞ্চলের নারীদের নিজস্ব জমি বা সম্পত্তি না থাকলেও গবাদিপশু তাঁদের নিজস্ব সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি উল্লেখ করেন, নারীদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করা হলে পরিবারের শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো ব্যয়ভার বহন সহজ হয়, যা একজন পুরুষের একার পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না। তিনি এই প্রকল্পের সুফল জাতীয় উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান। তিনি বলেন, আজ যে গবাদিপশু বিতরণ করা হয়েছে, তা একসময় সম্পদে পরিণত হবে। তিনি যেকোনো সমস্যায় তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে সেবা নেওয়ার আহ্বান জানান।

প্রকল্প পরিচালক মো. আবদুর রহিম বলেন, এই প্রাণী ও খাদ্য বিতরণ শুধু একটি উপহার নয়, বরং এটি সুফলভোগীদের স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে যাওয়ার একটি সুযোগ। তিনি বিশ্বাস করেন, এই উদ্যোগ স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে এবং দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

আজকের বিশেষ বিতরণ কার্যক্রমে মোট ৬৪ জন সুফলভোগীকে ২১টি করে হাঁস, ৬৯ জনকে ২৫টি করে মুরগি, ৭৪ জনকে তিনটি করে ভেড়া এবং ১০ জনকে দুটি করে ছাগল দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ৬৪ জন সুফলভোগীর মধ্যে ৭৫ কেজি দানাদার খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পরিচালক ফরিদা ইয়াছমিনসহ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মধ্যরাতে কাদের সিদ্দিকীর বাসভবনে হামলা ও ভাঙচুর

অযাচিতভাবে ডাকসুর ভোট চাওয়ায় কর্মীকে বহিষ্কার করল ছাত্রদল

ফেসবুক পোস্ট নিয়ে হাটহাজারীতে উত্তেজনা, ১৪৪ ধারা জারি, যুবক আটক

অতিরিক্ত সহিংসতা হলে নির্বাচন ভঙ্গুর হয়ে যাবে: উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

টাঙ্গাইলে মুখোমুখি কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাবেশ, ১৪৪ ধারা জারি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা আছে বলে মনে করে না কমিশন: ইসি আনোয়ারুল

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই: ইসি আনোয়ারুল

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

সম্পর্কিত

ফরিদপুরে পাগলা ঘোড়ার কামড় ও লাথিতে আহত ২০

ফরিদপুরে পাগলা ঘোড়ার কামড় ও লাথিতে আহত ২০

৩ দফা বাস্তবায়ন ও পুলিশের হামলার বিচার দাবিতে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

৩ দফা বাস্তবায়ন ও পুলিশের হামলার বিচার দাবিতে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য: উপদেষ্টা ফরিদা আখতার

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য: উপদেষ্টা ফরিদা আখতার

প্রেমিকা উপহার ফেরত দেওয়ায় তরুণের আত্মহত্যা

প্রেমিকা উপহার ফেরত দেওয়ায় তরুণের আত্মহত্যা