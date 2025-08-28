Ajker Patrika
তারেক আর জয় সাহেবের বক্তব্যে পার্থক্য নেই: ফয়জুল করীম

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জে ইসলামী যুব আন্দোলনের আলোচনা সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা
নারায়ণগঞ্জে ইসলামী যুব আন্দোলনের আলোচনা সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

তারেক সাহেব আর জয় সাহেবের বক্তব্যে কোনো পার্থক্য নেই বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলনের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ মহানগর এলাকার একটি রেস্টুরেন্টে ইসলামী যুব আন্দোলনের আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেন, ‘জয় (সজীব ওয়াজেদ জয়) সাহেব মৌলবাদের ওপর খুবই ক্ষিপ্ত। টুপিওয়ালা–দাড়িওয়ালাদের দেখলে মেজাজ খারাপ হয়। একই বক্তব্য তারেক (তারেক রহমান) সাহেবের। তারেক সাহেব আর জয় সাহেবের বক্তব্যে কোনো পার্থক্য নেই।

‘মির্জা ফখরুল সাহেব শরিয়া আইন বিশ্বাস করেন না। মির্জা ফখরুল সাহেবকে আমার খুব ভালো লাগে। উনি মুনাফিক না, উনি স্পষ্টবাদী। এটা ভালো গুণ। উনি একজন ভালো রাজনীতিবিদ, এ জন্য উনাকে আমার ভালো লাগে। উনি গণতন্ত্র সম্পর্কে যে আলোচনা করেন, উনার দল কি উনার বক্তব্য মানে?’

ফয়জুল করীম বলেন, মির্জা ফখরুল সাহেবের দলের নেতারা বক্তব্য দেন—কেউ যদি অন্য মার্কায় ভোট দেন, তাহলে বিএনপির কর্মীরা তাঁকে ঠ্যাং ভেঙে বের করে দেবেন। এগুলোকে ডিকটেটরশিপ বলে। এগুলো হলো চরমপন্থা, একনায়কতন্ত্র, এটাকে বাকশাল বলা হয়।  

মুহাম্মাদ জুবায়ের হোসাইনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান বক্তার বক্তব্য দেন ইসলামী যুব আন্দোলনের সেক্রেটারি জেনারেল মুফতি মানসুর আহমাদ সাকী।  

উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ দ্বীন ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা মুফতি ইসমাঈল সিরাজী আলমাদানী, নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মুফতি মাসুম বিল্লাহ প্রমুখ।

আলোচনা সভা শেষে আসন্ন জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

নারায়ণগঞ্জসিদ্ধিরগঞ্জঢাকা বিভাগজেলার খবর
