কক্সবাজারে প্যারাসেইলিংয়ে পর্যটকের মৃত্যু: প্রধান আসামি ঢাকায় গ্রেপ্তার

কক্সবাজারের দরিয়ানগরে প্যারাসেইলিং করতে গিয়ে পর্যটক অক্ষর সৌভিক রায়ের (৩১) মৃত্যুর ঘটনায় করা হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি মো. ফরিদকে (৪৫) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।
আজ শুক্রবার র্যাব-১৫ ও র্যাব-৪ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।
র্যাব জানায়, বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকার মিরপুরের মধ্য পীরেরবাগ এলাকার আজাদ মিনি মার্কেটে যৌথ অভিযান চালিয়ে ফরিদকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি কক্সবাজার পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ বাহারছড়া এলাকার বাসিন্দা।
র্যাবের ভাষ্য, ১ আগস্ট বেলা ১টা ৪০ মিনিটের দিকে কক্সবাজার সদর উপজেলার দরিয়ানগর এলাকায় ফরিদের পরিচালিত প্যারাসেইলিংয়ে অংশ নেন অক্ষর সৌভিক রায়। উড্ডয়নের সময় নিরাপত্তাজনিত অবহেলার কারণে প্যারাসেইলিংয়ের রশি ছিঁড়ে তিনি সমুদ্রে পড়ে যান। তাৎক্ষণিক উদ্ধারব্যবস্থা না থাকায় দেরিতে তাঁকে উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক অক্ষর সৌভিক রায়কে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় নিহতের বোন বাদী হয়ে কক্সবাজার সদর মডেল থানায় হত্যা মামলা করেন।
র্যাব আরও জানায়, ঘটনার পর আসামিরা আত্মগোপনে চলে গেলে ছায়া তদন্ত ও গোয়েন্দা নজরদারি শুরু করা হয়। পরে তথ্যপ্রযুক্তি ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, মামলার প্রধান আসামি ফরিদ ঢাকার মিরপুর এলাকায় আত্মগোপনে রয়েছেন। এরপর যৌথ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ফরিদ ঘটনার পর কক্সবাজার থেকে পালিয়ে ঢাকায় আত্মগোপন করার কথা স্বীকার করেছেন বলে জানিয়েছে র্যাব। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কক্সবাজার সদর মডেল থানা-পুলিশের কাছে তাঁকে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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