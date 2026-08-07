কক্সবাজার সৈকতে গোসলে নেমে তরুণের মৃত্যু

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে ইয়াসিন আরাফাত (২০) নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার (৭ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে সৈকতের সুগন্ধা পয়েন্টে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইয়াসিন আরাফাত কক্সবাজার শহরের পেশকারপাড়া এলাকার বাসিন্দা আলিম হোসেনের ছেলে।
জেলা প্রশাসনের বিচকর্মীদের সহকারী সুপারভাইজার বেলাল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে তিনি জানান, গোসল করার সময় ইয়াসিন সাগরের পানিতে তলিয়ে যান। বিষয়টি দেখতে পেয়ে দায়িত্বরত লাইফগার্ড ও বিচকর্মীরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
উল্লেখ্য, চলতি বছর কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে পানিতে ডুবে মৃত্যুর একাধিক ঘটনা ঘটেছে। গত ২৪ জুলাই সৈকতের কলাতলী পয়েন্টে গোসল করতে নেমে বাবা ও ছেলে সাগরে তলিয়ে যান। তাৎক্ষণিকভাবে ছেলে নিলয়কে উদ্ধার করা গেলেও বাবা মো. হেলাল উদ্দিনের (৫৫) সন্ধান মেলেনি। তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার পশু হাসপাতালপাড়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন।
এ ছাড়া গত ২৮ জুন মেরিন ড্রাইভ-সংলগ্ন ইনানী সমুদ্রসৈকতে গোসল করতে নেমে মো. সায়েম (২২) নামে এক পর্যটকের মৃত্যু হয়। তিনি চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার কুয়াইশ এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ ইকবালের ছেলে।
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