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একাধিক মামলা ও সাজা পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি রামপুরায় গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৮ জুলাই ২০২৬, ২১: ৩১
একাধিক মামলা ও সাজা পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি রামপুরায় গ্রেপ্তার
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর রামপুরা এলাকা থেকে একাধিক মামলা ও সাজা পরোয়ানাভুক্ত এক পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে রামপুরা থানা-পুলিশ। আজ শনিবার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মো. হাসান ব্যাপারী (৩৪)।

পুলিশ জানায়, শুক্রবার (গতকাল) রাত আনুমানিক ৯টার দিকে রামপুরা থানার একটি দল থানাধীন ই-ব্লকের ফরাজী হাসপাতালের সামনে অভিযান চালায়। এ সময় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার সময় হাসান ব্যাপারীকে আটক করা হয়।

পরবর্তী সময়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও থানা রেকর্ড যাচাই করে পুলিশ জানতে পারে, তাঁর বিরুদ্ধে ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় মোট পাঁচটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এ ছাড়া শরীয়তপুরের জাজিরা থানায় তাঁর বিরুদ্ধে দুটি সাজা পরোয়ানা মুলতবি রয়েছে।

ডিএমপি জানিয়েছে, জাজিরা থানার সাজা পরোয়ানার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রেপ্তার হওয়া আসামিকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

রাজধানীডিএমপিঢাকা বিভাগআসামিমামলাগ্রেপ্তাররামপুরা
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