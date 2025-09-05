Ajker Patrika
মুন্সিগঞ্জে বালু লুট নিয়ে জলদস্যু ও গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ৬

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ১২
প্রতীকী ছবি
মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মেঘনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলায় বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসী ও জলদস্যুদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অন্তত ছয়জন আহত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে সদর উপজেলার আধারা ইউনিয়নের কালীরচর গ্রামসংলগ্ন মেঘনা নদীতে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে চারজনের নাম জানা গেছে। তাঁরা হলেন শাকিল (২৭), নুরে আলম (২৮), আরিফ ব্যাপারী (৩০) ও জামাল ঢালী (৪৬)। তাঁদের মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহত জামাল ঢালী জানান, বিকেল ৫টার দিকে ড্রেজারের মাধ্যমে কালীরচর গ্রাম ঘেঁষে মেঘনা নদীতে বালু উত্তোলন করছিল জলদস্যুরা। বিষয়টি দেখে গ্রামের লোকজন ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের বাধা দেয়। এ সময় জলদস্যু কিবরিয়া মিজি বাহিনীর সদস্যরা গ্রামবাসীর ওপর হামলা চালায়। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে বালু তোলার কাজে ব্যবহৃত ড্রেজার ফেলে পালিয়ে যান শ্রমিকেরা।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে কিবরিয়া মিজির মোবাইল ফোন নম্বরে একাধিকবার কল করা হলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

সদর উপজেলার মেঘনাতীরের চর আবদুল্লাহ নৌ ফাঁড়ির ইনচার্জ মাহবুব আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, সংঘর্ষের খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক নৌ ফাঁড়ি পুলিশের টিম ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সংঘর্ষে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগসংঘর্ষআহতমুন্সিগঞ্জ সদরজেলার খবর
