এবারের পূজায় ঢাকায় নিরাপত্তাঝুঁকি নেই: ডিএমপি কমিশনার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা পরিদর্শন শেষে কথা বলেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা মহানগরীতে এবারের পূজায় কোনো নিরাপত্তাঝুঁকি নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা পরিদর্শন শেষে তিনি এই কথা বলেন। এর আগে উপস্থিত সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানান তিনি।

শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেন, ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে এ বছর ঢাকা মহানগরীতে ২৫৪টি মণ্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের পূজায় কোনো নিরাপত্তাঝুঁকি নেই।

ডিএমপি কমিশনার বলেন, ‘বিজয়া দশমীতে বিসর্জন শোভাযাত্রা যেন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সে জন্য পৃথক নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা সুন্দরভাবে শেষ হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।’

বাঙালি হিন্দুদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা পরিদর্শনের সময় ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলামসহ ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা জেলাডিএমপিনিরাপত্তাঢাকা বিভাগদুর্গাপূজা
