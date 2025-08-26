টেকনিক্যাল মোড়ে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, ১ ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সের শিক্ষার্থীরা রাজধানীর টেকনিক্যাল মোড়ে সড়ক অবরোধ করেছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার পর থেকে প্রায় এক ঘণ্টার বেশি সময় তাঁরা সড়কে অবস্থান করেন। এ কারণে আশপাশের সড়কগুলো যান চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে দারুসসালাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রকিবুল হোসেন বলেন, সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত টেকনিক্যাল মোড়ে সড়ক অবরোধ করে রাখেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সের শিক্ষার্থীরা। স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে তাঁরা সড়ক অবরোধ করেন।
রকিবুল আরও জানান, শিক্ষার্থীরা সাড়ে ১১টার পর সড়ক ছেড়ে দেন। এখন গাবতলী-টেকনিক্যাল মোড়ে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সের শিক্ষার্থীরা রাজধানীর টেকনিক্যাল মোড়ে সড়ক অবরোধ করেছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার পর থেকে প্রায় এক ঘণ্টার বেশি সময় তাঁরা সড়কে অবস্থান করেন। এ কারণে আশপাশের সড়কগুলো যান চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে দারুসসালাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রকিবুল হোসেন বলেন, সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত টেকনিক্যাল মোড়ে সড়ক অবরোধ করে রাখেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সের শিক্ষার্থীরা। স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে তাঁরা সড়ক অবরোধ করেন।
রকিবুল আরও জানান, শিক্ষার্থীরা সাড়ে ১১টার পর সড়ক ছেড়ে দেন। এখন গাবতলী-টেকনিক্যাল মোড়ে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার কচুয়া ইউনিয়নে পারিবারিক কবরস্থানগুলো থেকে রাতের আঁধারে কঙ্কাল চুরির ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গত কয়েক দিনে ৩০ টির বেশি কবর থেকে কঙ্কাল চুরি হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। এতে গ্রামজুড়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গ্রামবাসী এখন রাত জেগে পাহারা দিচ্ছেন বলেও জানা গেছে১ ঘণ্টা আগে
পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনার হাকিমপুর সীমান্তে আটক পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকার সোমবার রাতে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্তের জিরো পয়েন্টে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের ফেরত দেওয়া হয়।৩ ঘণ্টা আগে
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার চরজব্বার ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের একটি সড়কের পাশে বাগান থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।৩ ঘণ্টা আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে মানসিক ভারসাম্যহীন নারী জাইমা খাতুনকে (৩৫) হত্যার ঘটনায় তাঁর ভাই আসানুল খাঁ অজ্ঞাত আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পর মঙ্গলবার দুইজনকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে