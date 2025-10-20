Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর: বেওয়ারিশ কুকুর-বানরের কামড়ে দুই দিনে আহত ১৬, আতঙ্ক

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে গত দুই দিনে বেওয়ারিশ কুকুর ও খাবারের সন্ধানে এলাকায় দাপিয়ে বেড়ানো বানরের কামড়ে ১৬ জন আহত হয়েছে। গত শনিবার ও গতকাল রোববার (১৮ ও ১৯ অক্টোবর) উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা সবাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগ এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন রিটন মিয়া (৪০), আবু সাইদ (৪০), আরাফাত, আবু হানিফ, জয়ন্ত, রাজু (৩০), হিরন মিয়া (৪৫), আসনাত (২), শহিদুল (৪৫), জুহান (১৯), সানি, আনাছ (৩), সালমা (২৪), তামিম (৬), সাফওয়ান (৫) ও প্রেমা (৩৫)। বাড়ি থেকে বের হয়ে কাজে যাওয়ার সময় কিংবা বিভিন্ন গন্তব্যে যাওয়ার সময় তাঁরা কুকুর ও বানরের আক্রমণের শিকার হন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত এক মাসে উপজেলার বিভিন্ন এলাকার অর্ধশতাধিক ব্যক্তিকে কুকুর ও বানরে কামড়ানোর ঘটনা ঘটেছে। এতে বিভিন্ন এলাকায় ‘পাগলা’ কুকুরের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আহতদের অনেকে হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ ও গফরগাঁওয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করেছে।

হোসেনপুর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মাহমুদ আল নুর আকাশ জানান, বর্তমানে বেওয়ারিশ কুকুরের সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব প্রাণীকে টিকা কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে এবং যেসব কুকুর পাগল বা বিপজ্জনক, তাদের নিবিড়ভাবে শনাক্ত করে নিধনের ব্যবস্থা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা দ্রুত উদ্যোগ না নিলে পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়ে ওঠার আশঙ্কা রয়েছে।

এ বিষয়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. উজ্জ্বল হোসাইন বলেন, এটি মূলত উপজেলা প্রশাসন, পৌর কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য ও প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সমন্বিত তৎপরতা, নিয়মিত টিকা এবং জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির আওতাভুক্ত।

হোসেনপুর পৌর প্রশাসক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহসী মাসনাদ বলেন, ‘কুকুরে কামড়ানোর বিষয়টি আমার জানা ছিল না, দেখি এ বিষয়ে দ্রুত সম্মিলিত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

ঢাকা বিভাগহোসেনপুরকিশোরগঞ্জ সদরআহত
‎জবি ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যার ঘটনায় তাঁর ছাত্রী সপরিবারে পুলিশ হেফাজতে

৪৯তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১২১৯

ফরিদপুরে এ কে আজাদের গণসংযোগে হামলা, গাড়ি ভাঙচুর

ভিডিও কলে ‘বিয়ে’: দেশে ফিরে দেখেন আরেকজনের স্ত্রী, অতঃপর কারাগারে

বিরল খনিজ ও তোষামোদের কূটনীতি: পাকিস্তান দেখাল কীভাবে ট্রাম্পের সঙ্গে ‘ডিল’ করতে হয়

