টঙ্গীতে রাসায়নিক গুদামে আগুন: চিকিৎসাধীন আরও এক ফায়ারকর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ফায়ারকর্মী নুরুল হুদা। ছবি: সংগৃহীত
গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গীতে রাসায়নিকের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চিকিৎসাধীন আরও এক ফায়ারকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ২টা ৪০ মিনিটে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে তিনি মারা যান।

‎আজ ‎বুধবার বেলা ৩টার দিকে সংবাদমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা তালহা বিন জসীম।

‎ফায়ার সার্ভিস সূত্র বলছে, গত সোমবার টঙ্গীর সাহারা মার্কেটে এক রাসায়নিকের গুদামে আগুন লাগলে তা নেভাতে গিয়ে শতভাগ দগ্ধ হন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মী নুরুল হুদা। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নিবিড় পর্যবেক্ষণে ছিলেন তিনি।

‎নুরুল হুদার (৩৮) বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁওয়ে। তাঁর বাবার নাম আব্দুল মনসুর; মায়ের নাম শিরিনা খাতুন।

২০০৭ সালের ২৯ মার্চ ফায়ার সার্ভিসে যোগ দেন নুরুল।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর দাফন করা হবে বলে ‎ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এর আগে একই ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ফায়ারকর্মী শামিম আহম্মেদের (৪২)। তাঁর বাড়ি নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার মাসকা ইউনিয়নের পিজাহাটি গ্রামে।

বিষয়:

ঢাকা জেলামৃত্যুআগুনটঙ্গীঢাকা বিভাগঢাকাফায়ার সার্ভিস
