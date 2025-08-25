Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে যাওয়া সেই ছিনতাইকারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গ্রেপ্তার ছিনতাইকারী মো. রিপন (৩০)। ছবি: ডিএমপি
গ্রেপ্তার ছিনতাইকারী মো. রিপন (৩০)। ছবি: ডিএমপি

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) প্রটেকশন বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (এডিসি) মো. সুমন রেজাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যাওয়া সেই ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় কারওয়ান বাজার এলাকা থেকে মো. রিপন (৩০) নামের ওই ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ সোমবার রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ডিএমপি।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ১২ আগস্ট সকাল পৌনে ১০টার দিকে সোনারগাঁও ক্রসিংয়ে দায়িত্বরত পুলিশ সার্জেন্ট এক ছিনতাইকারীর হাতে ছুরি দেখে তাকে আটক করতে যায়। এ সময় ওই ছিনতাইকারী কারওয়ান বাজার মেট্রোরেল স্টেশনের নিচ দিয়ে দৌঁড়ে পালিয়ে যায়।

একই সময় কারওয়ান বাজার থেকে সোনারগাঁও ক্রসিংয়ের দিকে যাচ্ছিলেন এডিসি সুমন রেজা। ছিনতাইকারীকে পালাতে দেখে এডিসি রেজা গাড়ি থেকে নেমে সেই ছিনতাইকারীকে আটক করতে যান। তখন ছিনতাইকারী তার হাতে থাকা ছুরি দিয়ে এডিসি সুমন রেজাকে আঘাত করেন। এতে এডিসি রেজার ডান হাতের মধ্যমাংশে অনেকটা কেটে যায় এবং ছিনতাইকারী পালিয়ে যায়।

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারীপুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

পরবর্তীতে তেজগাঁও থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়। রিপনের বিরুদ্ধে রাজধানীর তেজগাঁও থানায় আরও চারটি মামলা রয়েছে।

গ্রেপ্তারের পর মো. রিপনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

এডিসিকে ছুরিকাঘাতের পর কারওয়ান বাজারে ৩০ জন গ্রেপ্তারএডিসিকে ছুরিকাঘাতের পর কারওয়ান বাজারে ৩০ জন গ্রেপ্তার

বিষয়:

ছুরিকাঘাতঢাকা জেলাডিএমপিঢাকা বিভাগঢাকাছিনতাই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

সম্পর্কিত

পঞ্চগড়ে সেটেলমেন্ট অফিসে দুদকের অভিযান, ৪ দালাল আটক

পঞ্চগড়ে সেটেলমেন্ট অফিসে দুদকের অভিযান, ৪ দালাল আটক

হাইকোর্টে বিচারকালে অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন আইনজীবী

হাইকোর্টে বিচারকালে অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন আইনজীবী

কোটালীপাড়ায় কলেজছাত্র গ্রেপ্তার

কোটালীপাড়ায় কলেজছাত্র গ্রেপ্তার

দুদকের গণশুনানিতে অভিযোগ করায় চেয়ারম্যানের মারধর

দুদকের গণশুনানিতে অভিযোগ করায় চেয়ারম্যানের মারধর