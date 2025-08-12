Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

সহকর্মীর ছুরিকাঘাতে মিষ্টির দোকানের কর্মচারী খুন

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
নিহত রবিউল মাঝি। ছবি: সংগৃহীত
নিহত রবিউল মাঝি। ছবি: সংগৃহীত

শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলায় সহকর্মীর ছুরিকাঘাতে রবিউল মাঝি (৩০) নামের এক মিষ্টির দোকানের কর্মচারী নিহত হয়েছেন। এ সময় সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বেলা ৩টার দিকে সখিপুর থানার কাঁচিকাটা ইউনিয়নের কাঁচিকাটা বাজারে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রবিউল কাঁচিকাটা ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাসেম মাঝির ছেলে।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত সহকর্মী সোহাগ মোল্লাকে (২৮) আটক করেছে পুলিশ। সোহাগ মোল্লা একই এলাকার সিরাজ মোল্লার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কাঁচিকাটা বাজারের বিল্লাল দেওয়ানের মিষ্টির দোকানে কয়েক বছর ধরে কর্মচারী হিসেবে সোহাগ মোল্লা ও রবিউল মাঝি কাজ করছেন। আজ বেলা ৩টার দিকে এই দুই কর্মচারীর মধ্যে কথা-কাটাকাটি থেকে মারামারি হয়। একপর্যায়ে সোহাগ চাকু দিয়ে রবিউলের বুকে আঘাত করেন। এতে রবিউল গুরুতর জখম হন এবং কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলেই মারা যান।

এ সময় সংঘর্ষ থামাতে গেলে মনসুর সরদার নামের স্থানীয় একজনকেও ছুরিকাঘাত করেন সোহাগ। এতে মনসুর সরদার গুরুতর জখম হলে তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চাঁদপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়।

পরে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত সোহাগ মোল্লাকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে সখিপুর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত সোহাগ মোল্লাকে আটক করে এবং মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শরীয়তপুর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

এ বিষয়ে সখিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবায়দুল হক বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় অভিযুক্ত সোহাগ মোল্লাকে আটক করা হয়েছে।

বিষয়:

শরীয়তপুরঢাকা বিভাগভেদরগঞ্জনিহতজেলার খবরসহকর্মী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মৌচাকে গাড়িতে লাশ: ২৫ লাখ টাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলে জাকিরকে শ্রীলঙ্কায় নিয়েছিল দালাল

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

গোপনে ১৯০ মিলিয়ন ডলারের নজরদারি সরঞ্জাম কিনেছিল আওয়ামী লীগ সরকার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

হিজাব পরা শিক্ষার্থীদের অনলাইন বুলিং, ঢাবিতে সংবাদ সম্মেলন

হিজাব পরা শিক্ষার্থীদের অনলাইন বুলিং, ঢাবিতে সংবাদ সম্মেলন

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার চেয়ে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান, আটক ১

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার চেয়ে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান, আটক ১

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

গাংনীতে ঘরে ঘরে জ্বর-সর্দির রোগী, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

গাংনীতে ঘরে ঘরে জ্বর-সর্দির রোগী, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স