ঢাকা

রাজধানীর তুরাগে গ্যাস লিকেজ থেকে আগুনে দগ্ধ আরও একজনের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর তুরাগে গ্যাস লিকেজ থেকে আগুনে দগ্ধ আরও একজনের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর তুরাগ কামারপাড়ায় একটি বাসায় গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে নারী-শিশুসহ ১০ জন দগ্ধের ঘটনায় এনায়েত উল্লাহ (৩২) নামের একজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এ নিয়ে এ দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হলো।

এনায়েত আজ মঙ্গলবার বিকেলে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান জানান, এনায়েতের শরীরের ৮৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। তাঁর শ্বাসনালিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, এ দুর্ঘটনায় দগ্ধ সাতজন এখনো চিকিৎসাধীন। তাঁরা বিভিন্ন মাত্রায় দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের শ্বাসনালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রাজধানীর তুরাগ কামারপাড়া এলাকার ১০ নম্বর সেক্টর কবরস্থান রোড মেম্বার বাড়ির পাশে আবুল কালামের বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলায় গত শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দগ্ধরা হলেন রুবেল (৩০), তাঁর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা সোনিয়া আক্তার (২৫), মেয়ে রোজা (৩), সোনিয়ার বড় বোন রিয়া (২৭), রুবেলের চাচাতো ভাই এনায়েত আলী (৩২), তাঁর স্ত্রী দেলেরা খাতুন (২৮), ছেলে জুনায়েদ (১০), এনায়েতের ছোট ভাই হাবিব (৩০), এনায়েতের ভাগনি আয়েশা খাতুন (১৯) এবং আবু কালাম রুবেল (৩৫)।

দগ্ধদের হাসপাতালে নেওয়া এনায়েতের ভাগনে সাজেদ মাতব্বর জানান, দ্বিতীয় তলার বাসাটিতে থাকেন রুবেল-সোনিয়া দম্পতি। রুবেল মোটরসাইকেলের রাইড শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে সংসার চালান। তাঁর রুবেলের চাচাতো ভাই এনায়েত দুবাইপ্রবাসী। কিছুদিন আগে দেশে ফিরেছেন তিনি। তাঁদের বাড়ি মাদারীপুরের শিবচর উপজেলায়।

