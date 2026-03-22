ঢামেক থেকে শিশু চুরি করে মুক্তিপণ দাবি, উদ্ধারসহ আটক ১

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল থেকে গতকাল শনিবার দুপুরে এক শিশুকে (২) চুরি করা হয়েছিল। পরে শিশুর স্বজনদের কাছে মোবাইল ফোনে কল দিয়ে মুক্তিপণ দাবি করা হয়। গতকাল রাতেই রাজধানীর যাত্রবাড়ী গোলাপবাগ এলাকা থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে র্যাব। এই ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে।
আজ রোববার শিশুকে উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাশিদুল আলম।
এর আগে গতকাল ঢামেক হাসপাতালের নতুন ভবনের তৃতীয় তলার হৃদ্রোগ বিভাগ থেকে চুরি করা শিশু ফোজাইলকে। তার বাবার নাম মাজহারুল ইসলাম ও মায়ের নাম নুসরাত জাহান তাকিয়া। তাঁদের বাড়ি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়।
এসআই রাশেদুল আলম বলেন, গত রাতে মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে শিশুটিকে উদ্ধার করেন র্যাব সদস্যরা। এই ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। অভিযান চলমান আছে। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে।
এসআই বলেন, ঘটনার পর রাতে শিশুটির স্বজনদের মোবাইল নম্বরে কল দিয়ে সাড়ে ৩ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। এরপর মোবাইল ফোন ট্র্যাকিং করে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী গোলাপবাগ থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়।
শিশুটির মা নুসরাত জাহান তাকিয়া জানান, দুই দিন আগে শিশুটির নানা হাফেজ নাসির উদ্দিন (৬১) হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের তিনতলায় ভর্তি হন। তাঁদের বাসা খিলক্ষেত নিকুঞ্জ এলাকায়। গতকালও বেলা ১টার দিকে ছেলে ফোজাইলকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন তিনি।
শিশুটির মা আরও জানান, দুপুরে ওয়ার্ডের ভেতর সবাই খাবার খাচ্ছিলেন। ফোজাইল ওয়ার্ডের ভেতরেই ছিল। হঠাৎ তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালের নিচে-ওপরে সব জায়গায় খুঁজেও ফোজাইলকে পাওয়া যায়নি। এরপর হাসপাতালের দায়িত্বরত আনসার ও পুলিশের সহযোগিতায় অনেক জায়গায় খোঁজ করা হয়।
অনুষ্ঠানে বিদায়ী শিক্ষক মো. মিজানুর রহমান লাকী বলেন, ‘আমি চেষ্টা করেছি আমার দায়িত্ব সৎভাবে পালন করতে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও গ্রামের মানুষের ভালোবাসা আমি কখনো ভুলব না। আজকের এই সম্মান আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া।’ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই...১৮ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে জলাশয়ের কচুরিপানার ভেতর থেকে এক নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের মুলাইদ গ্রামের পল্লী বিদ্যুৎ মোড়ের পাশের জলাশয় থেকে আজ রোববার (২২ মার্চ) নবজাতকটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, কেউ অন্য কোনো জায়গা থেকে এসে নবজাতককে এই জলাশয়ে ফেলে গেছে।২৭ মিনিট আগে
তিশা পরিবহন নামে একটি বাস লালমনিরহাট বিজিবি ক্যানটিন মোড়ের চৌরাস্তায় ঘোরাচ্ছিল। এ সময় কালীগঞ্জ উপজেলার শিয়ালখোয়া থেকে আসা যাত্রীবাহী একটি ইজিবাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাসের ধাক্কায় ইজিবাইকটি দুমড়েমুচড়ে যায়।১ ঘণ্টা আগে
আদালত সূত্রে জানা যায়, মদ্যপ অবস্থায় এলাকায় উচ্ছৃঙ্খল আচরণের অভিযোগ পেয়ে শনিবার রাতে কাশিমপুর সরদারপাড়া গ্রামে অভিযান চালানো হয়। এ সময় থানা-পুলিশের সহযোগিতায় স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় বাবা-ছেলেকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আটক করা হয়।১ ঘণ্টা আগে