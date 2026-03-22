Ajker Patrika
ঢাকা

ঢামেক থেকে শিশু চুরি করে মুক্তিপণ দাবি, উদ্ধারসহ আটক ১

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ২২ মার্চ ২০২৬, ১৫: ০৬
ফাইল ছবি

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল থেকে গতকাল শনিবার দুপুরে এক শিশুকে (২) চুরি করা হয়েছিল। পরে শিশুর স্বজনদের কাছে মোবাইল ফোনে কল দিয়ে মুক্তিপণ দাবি করা হয়। গতকাল রাতেই রাজধানীর যাত্রবাড়ী গোলাপবাগ এলাকা থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে র‍্যাব। এই ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে।

আজ রোববার শিশুকে উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাশিদুল আলম।

এর আগে গতকাল ঢামেক হাসপাতালের নতুন ভবনের তৃতীয় তলার হৃদ্‌রোগ বিভাগ থেকে চুরি করা শিশু ফোজাইলকে। তার বাবার নাম মাজহারুল ইসলাম ও মায়ের নাম নুসরাত জাহান তাকিয়া। তাঁদের বাড়ি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়।

এসআই রাশেদুল আলম বলেন, গত রাতে মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে শিশুটিকে উদ্ধার করেন র‍্যাব সদস্যরা। এই ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। অভিযান চলমান আছে। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে।

এসআই বলেন, ঘটনার পর রাতে শিশুটির স্বজনদের মোবাইল নম্বরে কল দিয়ে সাড়ে ৩ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। এরপর মোবাইল ফোন ট্র্যাকিং করে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী গোলাপবাগ থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়।

শিশুটির মা নুসরাত জাহান তাকিয়া জানান, দুই দিন আগে শিশুটির নানা হাফেজ নাসির উদ্দিন (৬১) হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের তিনতলায় ভর্তি হন। তাঁদের বাসা খিলক্ষেত নিকুঞ্জ এলাকায়। গতকালও বেলা ১টার দিকে ছেলে ফোজাইলকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন তিনি।

শিশুটির মা আরও জানান, দুপুরে ওয়ার্ডের ভেতর সবাই খাবার খাচ্ছিলেন। ফোজাইল ওয়ার্ডের ভেতরেই ছিল। হঠাৎ তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালের নিচে-ওপরে সব জায়গায় খুঁজেও ফোজাইলকে পাওয়া যায়নি। এরপর হাসপাতালের দায়িত্বরত আনসার ও পুলিশের সহযোগিতায় অনেক জায়গায় খোঁজ করা হয়।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালপুলিশঢাকা বিভাগঢামেকঢাকাঅপহরণশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

