Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

উত্তরার দক্ষিণখানে তিনটি স্বর্ণের দোকানে চুরি, নিরাপত্তাকর্মী লাপাত্তা

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
উত্তরার দক্ষিণখান জয়নাল টাওয়ারের তিনটি স্বর্ণের দোকানে গতকাল চুরি হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
উত্তরার দক্ষিণখান জয়নাল টাওয়ারের তিনটি স্বর্ণের দোকানে গতকাল চুরি হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানী উত্তরার দক্ষিণখানে এক রাতেই তিনটি স্বর্ণের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। দক্ষিণখান জয়নাল মার্কেট এলাকার জয়নাল টাওয়ারে গতকাল বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দিবাগত রাত ২টা থেকে শুক্রবার (৮ আগস্ট) ভোর ৫টার মধ্যে এ চুরির ঘটনা ঘটে।

আজ বিকেলে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে দক্ষিণখান থানা-পুলিশ।

ওই মার্কেটের সামনে ও পেছনে দুটি প্রবেশ গেট রয়েছে। চোর চক্রটি পেছনের গেট দিয়ে ঢুকে ওই গেট দিয়েই পালিয়ে যায় বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে ঘটনার পর থেকে মার্কেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই নিরাপত্তাকর্মীর মধ্যে একজন নিখোঁজ রয়েছেন।

স্বর্ণালংকার চুরি হওয়া দোকানগুলো হলো বিসমিল্লাহ্ জুয়েলার্স, শিহাব জুয়েলার্স ও শফিক জুয়েলার্স। দোকান তিনটি মার্কেটের নিচতলায় পাশাপাশি অবস্থিত।

শফিক জুয়েলার্সের মালিক মো. ওমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রাত ১০টার পর আমরা দোকান বন্ধ করে বাসায় চলে গেছি। পরে সকাল সাড়ে ৭টার দিকে আমাদেরকে মার্কেটের সেক্রেটারি ফোন দিয়ে বলেছেন, আপনারা তাড়াতাড়ি দোকানে আসেন। আপনাদের দোকানে চুরি হয়েছে। আমরা আইসা দেখি, আমাদের দোকানের লকার সব ভাঙা, কোনো মালামাল নাই।’

ওমর ফারুক বলেন, ‘শাটারের তালা কেটে চোর চক্র স্বর্ণালংকার ও টাকাপয়সা সব নিয়ে গেছে। এর মধ্যে ৯০-৯৯ ভরি স্বর্ণালংকার, ৩০০ ভরি রুপা ও ৫৭ হাজার টাকা ছিল।’

শিহাব জুয়েলার্সের কর্মচারী সাগর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের দোকান থেকে প্রায় ১৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও ৫০০ ভরি রুপা এবং প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা চুরি হয়েছে।’

এ বিষয়ে ঘটনাস্থলে যাওয়া দক্ষিণখান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সোহেল রানা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জয়নাল মার্কেটে স্বর্ণের দোকানে চুরির খবর পেয়ে আমরা সেখানে যাই। পরে দেখি পাশাপাশি তিনটি স্বর্ণের দোকানে চুরি হয়েছে।’

সোহেল রানা বলেন, ‘১ আগস্ট কামাল নামের এক সিকিউরিটি গার্ড মার্কেটের নিরাপত্তার জন্য যোগদান করেছিলেন। তিনিই রাতে মার্কেটে ডিউটিতে ছিলেন। দিনে দীন ইসলাম ডিউটি করার পর রাতে খাবার খেয়ে শুয়ে পড়েন। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে খাবারের সঙ্গে চেতনানাশক কিছু খাওয়ানো হয়েছিল। তারপর কামাল ও তাঁর সহযোগীরা পরপর তিনটি স্বর্ণের দোকানে চুরি করেছে। এরপর থেকে তিনি পলাতক রয়েছেন।’

এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন জানিয়ে দক্ষিণখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তাইফুর রহমান মির্জা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জয়নাল মার্কেটে ব্রাইট সার্ভিস নামের একটি সিকিউরিটি কোম্পানির মাধ্যমেই নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে যোগদান করেছিলেন পলাতক কামাল। তাঁর নাম, ঠিকানা ও আইডি কার্ডও ভুয়া। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।’

বিষয়:

চুরিস্বর্ণঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

ভারতে পোশাকের অর্ডার স্থগিত করছে মার্কিন ক্রেতারা, বাংলাদেশ-ভিয়েতনামে কারখানা স্থানান্তরের পরামর্শ

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

সম্পর্কিত

তীব্র স্রোতে ফের ভাঙল পাটুরিয়ার অস্থায়ী লঞ্চঘাট, লঞ্চ চলাচল বন্ধ

তীব্র স্রোতে ফের ভাঙল পাটুরিয়ার অস্থায়ী লঞ্চঘাট, লঞ্চ চলাচল বন্ধ

নানাবাড়িতে পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

নানাবাড়িতে পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

যারা সত্য প্রকাশ করে, তাদের অবস্থা তুহিনের মতো হয়: মানববন্ধনে সাংবাদিকদের ক্ষোভ

যারা সত্য প্রকাশ করে, তাদের অবস্থা তুহিনের মতো হয়: মানববন্ধনে সাংবাদিকদের ক্ষোভ

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় সাংবাদিক তুহিনের দাফন

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় সাংবাদিক তুহিনের দাফন