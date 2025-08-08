উত্তরার দক্ষিণখানে তিনটি স্বর্ণের দোকানে চুরি, নিরাপত্তাকর্মী লাপাত্তা

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানী উত্তরার দক্ষিণখানে এক রাতেই তিনটি স্বর্ণের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। দক্ষিণখান জয়নাল মার্কেট এলাকার জয়নাল টাওয়ারে গতকাল বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দিবাগত রাত ২টা থেকে শুক্রবার (৮ আগস্ট) ভোর ৫টার মধ্যে এ চুরির ঘটনা ঘটে।
আজ বিকেলে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে দক্ষিণখান থানা-পুলিশ।
ওই মার্কেটের সামনে ও পেছনে দুটি প্রবেশ গেট রয়েছে। চোর চক্রটি পেছনের গেট দিয়ে ঢুকে ওই গেট দিয়েই পালিয়ে যায় বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে ঘটনার পর থেকে মার্কেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই নিরাপত্তাকর্মীর মধ্যে একজন নিখোঁজ রয়েছেন।
স্বর্ণালংকার চুরি হওয়া দোকানগুলো হলো বিসমিল্লাহ্ জুয়েলার্স, শিহাব জুয়েলার্স ও শফিক জুয়েলার্স। দোকান তিনটি মার্কেটের নিচতলায় পাশাপাশি অবস্থিত।
শফিক জুয়েলার্সের মালিক মো. ওমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রাত ১০টার পর আমরা দোকান বন্ধ করে বাসায় চলে গেছি। পরে সকাল সাড়ে ৭টার দিকে আমাদেরকে মার্কেটের সেক্রেটারি ফোন দিয়ে বলেছেন, আপনারা তাড়াতাড়ি দোকানে আসেন। আপনাদের দোকানে চুরি হয়েছে। আমরা আইসা দেখি, আমাদের দোকানের লকার সব ভাঙা, কোনো মালামাল নাই।’
ওমর ফারুক বলেন, ‘শাটারের তালা কেটে চোর চক্র স্বর্ণালংকার ও টাকাপয়সা সব নিয়ে গেছে। এর মধ্যে ৯০-৯৯ ভরি স্বর্ণালংকার, ৩০০ ভরি রুপা ও ৫৭ হাজার টাকা ছিল।’
শিহাব জুয়েলার্সের কর্মচারী সাগর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের দোকান থেকে প্রায় ১৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও ৫০০ ভরি রুপা এবং প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা চুরি হয়েছে।’
এ বিষয়ে ঘটনাস্থলে যাওয়া দক্ষিণখান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সোহেল রানা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জয়নাল মার্কেটে স্বর্ণের দোকানে চুরির খবর পেয়ে আমরা সেখানে যাই। পরে দেখি পাশাপাশি তিনটি স্বর্ণের দোকানে চুরি হয়েছে।’
সোহেল রানা বলেন, ‘১ আগস্ট কামাল নামের এক সিকিউরিটি গার্ড মার্কেটের নিরাপত্তার জন্য যোগদান করেছিলেন। তিনিই রাতে মার্কেটে ডিউটিতে ছিলেন। দিনে দীন ইসলাম ডিউটি করার পর রাতে খাবার খেয়ে শুয়ে পড়েন। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে খাবারের সঙ্গে চেতনানাশক কিছু খাওয়ানো হয়েছিল। তারপর কামাল ও তাঁর সহযোগীরা পরপর তিনটি স্বর্ণের দোকানে চুরি করেছে। এরপর থেকে তিনি পলাতক রয়েছেন।’
এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন জানিয়ে দক্ষিণখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তাইফুর রহমান মির্জা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জয়নাল মার্কেটে ব্রাইট সার্ভিস নামের একটি সিকিউরিটি কোম্পানির মাধ্যমেই নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে যোগদান করেছিলেন পলাতক কামাল। তাঁর নাম, ঠিকানা ও আইডি কার্ডও ভুয়া। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।’
রাজধানী উত্তরার দক্ষিণখানে এক রাতেই তিনটি স্বর্ণের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। দক্ষিণখান জয়নাল মার্কেট এলাকার জয়নাল টাওয়ারে গতকাল বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দিবাগত রাত ২টা থেকে শুক্রবার (৮ আগস্ট) ভোর ৫টার মধ্যে এ চুরির ঘটনা ঘটে।
আজ বিকেলে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে দক্ষিণখান থানা-পুলিশ।
ওই মার্কেটের সামনে ও পেছনে দুটি প্রবেশ গেট রয়েছে। চোর চক্রটি পেছনের গেট দিয়ে ঢুকে ওই গেট দিয়েই পালিয়ে যায় বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে ঘটনার পর থেকে মার্কেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই নিরাপত্তাকর্মীর মধ্যে একজন নিখোঁজ রয়েছেন।
স্বর্ণালংকার চুরি হওয়া দোকানগুলো হলো বিসমিল্লাহ্ জুয়েলার্স, শিহাব জুয়েলার্স ও শফিক জুয়েলার্স। দোকান তিনটি মার্কেটের নিচতলায় পাশাপাশি অবস্থিত।
শফিক জুয়েলার্সের মালিক মো. ওমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রাত ১০টার পর আমরা দোকান বন্ধ করে বাসায় চলে গেছি। পরে সকাল সাড়ে ৭টার দিকে আমাদেরকে মার্কেটের সেক্রেটারি ফোন দিয়ে বলেছেন, আপনারা তাড়াতাড়ি দোকানে আসেন। আপনাদের দোকানে চুরি হয়েছে। আমরা আইসা দেখি, আমাদের দোকানের লকার সব ভাঙা, কোনো মালামাল নাই।’
ওমর ফারুক বলেন, ‘শাটারের তালা কেটে চোর চক্র স্বর্ণালংকার ও টাকাপয়সা সব নিয়ে গেছে। এর মধ্যে ৯০-৯৯ ভরি স্বর্ণালংকার, ৩০০ ভরি রুপা ও ৫৭ হাজার টাকা ছিল।’
শিহাব জুয়েলার্সের কর্মচারী সাগর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের দোকান থেকে প্রায় ১৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও ৫০০ ভরি রুপা এবং প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা চুরি হয়েছে।’
এ বিষয়ে ঘটনাস্থলে যাওয়া দক্ষিণখান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সোহেল রানা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জয়নাল মার্কেটে স্বর্ণের দোকানে চুরির খবর পেয়ে আমরা সেখানে যাই। পরে দেখি পাশাপাশি তিনটি স্বর্ণের দোকানে চুরি হয়েছে।’
সোহেল রানা বলেন, ‘১ আগস্ট কামাল নামের এক সিকিউরিটি গার্ড মার্কেটের নিরাপত্তার জন্য যোগদান করেছিলেন। তিনিই রাতে মার্কেটে ডিউটিতে ছিলেন। দিনে দীন ইসলাম ডিউটি করার পর রাতে খাবার খেয়ে শুয়ে পড়েন। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে খাবারের সঙ্গে চেতনানাশক কিছু খাওয়ানো হয়েছিল। তারপর কামাল ও তাঁর সহযোগীরা পরপর তিনটি স্বর্ণের দোকানে চুরি করেছে। এরপর থেকে তিনি পলাতক রয়েছেন।’
এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন জানিয়ে দক্ষিণখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তাইফুর রহমান মির্জা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জয়নাল মার্কেটে ব্রাইট সার্ভিস নামের একটি সিকিউরিটি কোম্পানির মাধ্যমেই নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে যোগদান করেছিলেন পলাতক কামাল। তাঁর নাম, ঠিকানা ও আইডি কার্ডও ভুয়া। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।’
পদ্মা নদীর ভাঙনে মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার পাটুরিয়া লঞ্চঘাট বিলীন হওয়ার পর অস্থায়ীভাবে লঞ্চ সার্ভিস স্থানান্তর করা হয়েছিল ২ নম্বর ফেরিঘাটে। প্রবল স্রোতের কারণে ওই ফেরিঘাটের র্যাম্পের নিচ থেকে মাটি সরে যাওয়ায় আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় লঞ্চ চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ...১০ মিনিট আগে
খুলনার ফুলতলায় পুকুর থেকে মো. ইয়াছিন মোড়ল (৪) নামের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে ফুলতলার জামিরা গ্রামে কামরুল গাজীর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ইউপি সদস্য আ. কুদ্দুস এ তথ্য নিশ্চিত করেন।১৩ মিনিট আগে
মানববন্ধনে বক্তারা প্রশ্ন তোলেন, ‘আমরা কোন বাংলাদেশে আছি? এটাই কি নতুন বাংলাদেশের উদাহরণ, যেখানে অপকর্মের বিরুদ্ধে কেউ সংবাদ করলে যে কেউ চাইলে সাংবাদিককে পিটিয়ে হত্যা করতে পারে? গতকালকের ঘটনায় দেখা গেল, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কতটা দুর্বল। আগে সাংবাদিকদের হুমকি দিতে দেখতাম। এখন সরাসরি বিদায় করে দেয়...১৭ মিনিট আগে
দুর্বৃত্তদের হাতে নিহত সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনের (৩৮) দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যার পর দ্বিতীয় জানাজা শেষে ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের ভাটিপাড়া গ্রামে বাড়ির পাশে সামাজিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। এর আগে গাজীপুর চৌরাস্তা এলাকায় বাদ জুমা তুহিনের প্রথম জানাজা হয়...২২ মিনিট আগে