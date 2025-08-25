আশুলিয়ায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে গাড়ির চালক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে আশুলিয়ার বিশমাইল বাসস্ট্যান্ডের কাছে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে শামীম হোসেন (৩০) নামের এক গাড়িচালকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতের পর ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে।
শামীম হোসেন শাহ্ সিমেন্ট কোম্পানির কাভার্ড ভ্যান চলাতেন। তিনি মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুর এলাকায় থেকে শাহ্ সিমেন্ট কোম্পানির কাভার্ড ভ্যানে করে ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় ডিলারদের কাছে সিমেন্ট পৌঁছে দিতেন। তাঁর বাড়ি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর থানার গোবিন্দপুর গ্রামে।
সাভার হাইওয়ে থানার পুলিশ জানায়, সিমেন্টবোঝাই কাভার্ড ভ্যানটি বিশমাইল বাসস্ট্যান্ডের কাছে থেমে ছিল। পাশেই সড়কের ওপরে শামীমের নিথর দেহ পড়ে ছিল। জরুরি সেবা ৯৯৯-এর মাধ্যমে খবর পেয়ে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু তাঁর কিছু সময় আগে স্থানীয় বাসিন্দারা শামীমকে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সম্ভবত ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে শামীম মারা যান। আশুলিয়া থানা-পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে। সিমেন্টবোঝাই কাভার্ড ভ্যানটি হাইওয়ে থানার হেফাজতে রয়েছে।
