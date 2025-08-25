Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

আশুলিয়ায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে গাড়ির চালক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে আশুলিয়ার বিশমাইল বাসস্ট্যান্ডের কাছে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে শামীম হোসেন (৩০) নামের এক গাড়িচালকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতের পর ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে।

শামীম হোসেন শাহ্ সিমেন্ট কোম্পানির কাভার্ড ভ্যান চলাতেন। তিনি মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুর এলাকায় থেকে শাহ্ সিমেন্ট কোম্পানির কাভার্ড ভ্যানে করে ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় ডিলারদের কাছে সিমেন্ট পৌঁছে দিতেন। তাঁর বাড়ি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর থানার গোবিন্দপুর গ্রামে।

সাভার হাইওয়ে থানার পুলিশ জানায়, সিমেন্টবোঝাই কাভার্ড ভ্যানটি বিশমাইল বাসস্ট্যান্ডের কাছে থেমে ছিল। পাশেই সড়কের ওপরে শামীমের নিথর দেহ পড়ে ছিল। জরুরি সেবা ৯৯৯-এর মাধ্যমে খবর পেয়ে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু তাঁর কিছু সময় আগে স্থানীয় বাসিন্দারা শামীমকে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সম্ভবত ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে শামীম মারা যান। আশুলিয়া থানা-পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে। সিমেন্টবোঝাই কাভার্ড ভ্যানটি হাইওয়ে থানার হেফাজতে রয়েছে।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতঢাকা জেলামৃত্যুঢাকা বিভাগসাভারমহাসড়কছিনতাই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে: চালু ১৮ কিমি, বাইক নিষিদ্ধ

ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে: চালু ১৮ কিমি, বাইক নিষিদ্ধ

সম্পর্কিত

রামুতে বাস–প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে আহত মা–মেয়ের মৃত্যু

রামুতে বাস–প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে আহত মা–মেয়ের মৃত্যু

কালীগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অনিয়মের সত্যতা পেল দুদক

কালীগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অনিয়মের সত্যতা পেল দুদক

টেকনাফে সাবেক চেয়ারম্যান জাফরের স্ত্রীর ৩ বছরের কারাদণ্ড

টেকনাফে সাবেক চেয়ারম্যান জাফরের স্ত্রীর ৩ বছরের কারাদণ্ড

মহাসড়কের পাশ থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

মহাসড়কের পাশ থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ