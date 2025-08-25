Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ২২: ৪২
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার গুয়াগাছিয়ায় মেঘনার তীরে সম্প্রতি অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়িটি চালু করা হয়। ছবি: সংগৃহীত
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার গুয়াগাছিয়ায় মেঘনার তীরে সম্প্রতি অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়িটি চালু করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার দুর্গম চরাঞ্চলে সদ্য চালু হওয়া একটি পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যদের ওপর গুলি ও ককটেল হামলা চালিয়েছে নৌ ডাকাত দল। এ সময় পুলিশও পাল্টা গুলি ছোড়ে।

আজ সোমবার বিকেল সোয়া ৫টার দিকে উপজেলার গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নের জামালপুর অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পের সামনে মেঘনা নদীতে এ ঘটনা ঘটেছে। এতে ওই গ্রামের জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। আধা ঘণ্টা উভয় পক্ষের মধ্যে থেমে থেমে গুলির ঘটনা চলে। তবে পুলিশের কোনো সদস্য আহত হননি।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেল ৫টার পর পাঁচ-ছয়টি ট্রলার নিয়ে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পসংলগ্ন মেঘনা নদীতে মহড়া শুরু করে নৌ ডাকাত নয়ন, পিয়াস, রিপনপক্ষের ৩০-৪০ জন সদস্য। সে সময় ক্যাম্পের পুলিশ সদস্যরা ডাকাত দলের উপস্থিত বুঝতে পেরে নদীতে অভিযানে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। পুলিশের অভিযান টের পেয়ে ডাকাত দলের সদস্যরা চাঁদপুরের বেলতলীর দিকে গিয়ে আড়াল হয়ে যায়।

এ ঘটনার কিছু সময় পর সোয়া ৫টার দিকে মাথায় হেলমেট পরে আগ্নেয়াস্ত্র, ছুরি, ককটেল নিয়ে ক্যাম্পের দিকে ছুটে আসে। ক্যাম্পে থাকা পুলিশকে লক্ষ্য করে একের পর এক ককটেল ও গুলিবর্ষণ করতে থাকে ডাকাত সদস্যরা। আত্মরক্ষায় পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। আধা ঘণ্টার বেশি সময় ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি চলে। একপর্যায়ে পুলিশের প্রতিরোধের মুখে টিকতে না পেরে বিকেল পৌনে ৬টার দিকে ট্রলার নিয়ে মতলবের দিকে চলে যায় হামলাকারীরা।

গত ২২ আগস্ট জামালপুর গ্রামে একটি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প চালু করা হয়। গজারিয়া থানার ওসি, দুজন পুলিশ উপপরিদর্শকসহ ৪০ জন পুলিশ সদস্য দিয়ে এ ক্যাম্প শুরু করা হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি জানান, নয়ন-পিয়াস, রিপন ও লালু বাহিনীর ভয়ে এলাকার মানুষ মুখ খোলার সাহস পায় না। কেউ কথা বলতে চাইলে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হতো। তাদের ভয়ে ইউনিয়নটির শতাধিক পরিবারের লোকজন গ্রামছাড়া হয়েছিল। পুলিশ ক্যাম্প শুরু হওয়ার পর গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া মানুষজন গ্রামে ফেরা শুরু করে। পুলিশের তৎপরতায় ডাকাত বাহিনীও তাদের কার্যক্রম চালাতে বাধার মুখে পড়ছে। এ জন্যই ডাকাতেরা পুলিশকে ভয় দেখাতে এবং ক্যাম্প বন্ধ করে দিতে হামলা চালায়। যেকোনো সময় আবারও হামলা হতে পারে।

গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার আলম আজাদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নৌ ডাকাত নয়ন, পিয়াস, রিপনের নেতৃত্বে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত পাঁচ-ছয়টি ট্রলার নিয়ে আমাদের ওপর হামলা হয়। হামলাকারীদের দলে ৪০ জনের ওপরে সদস্য ছিল। তারা দেশি-বিদেশি অস্ত্রসহ প্রস্তুতি নিয়ে হামলা করে। তাদের হাতের অস্ত্রগুলো দেখে মনে হয়েছে, থানা থেকে লুট করা অস্ত্র। হামলাকারীরা আমাদের লক্ষ্য করে শতাধিক গুলি করেছে। আমাদের দিক থেকে ১৯টির মতো গুলি করা হয়। আমাদের কোনো পুলিশ সদস্য আহত হননি। তবে কোনো সন্ত্রাসী আহত হয়েছে কি না, তা আমরা প্রাথমিকভাবে বলতে পারছি না।’

মুন্সিগঞ্জের পুলিশ সুপার মুহম্মদ শামসুল আলম সরকার বলেন, ‘পুলিশ ক্যাম্প হওয়ার পর নৌপথের ডাকাতেরা আর সুবিধা করতে পারছে না। এতে তারা পুলিশের ওপর ক্ষিপ্ত। তবে আমরা সাধারণ মানুষকে বলতে চাই, পুলিশ আপনাদের পক্ষে রয়েছে। পুলিশ তাদের পেশাদারত্ব সঠিকভাবে পালন করবে। কোনো ডাকাত, সন্ত্রাসীদের পুলিশ ভয় পায় না। গুয়াগাছিয়ার সব ডাকাত, সন্ত্রাসীদের নির্মূল করে অপরাধ শূন্যের কোঠায় আনা হবে।’

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জপুলিশঢাকা বিভাগডাকাতগজারিয়াজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

সম্পর্কিত

পঞ্চগড়ে সেটেলমেন্ট অফিসে দুদকের অভিযান, ৪ দালাল আটক

পঞ্চগড়ে সেটেলমেন্ট অফিসে দুদকের অভিযান, ৪ দালাল আটক

হাইকোর্টে বিচারকালে অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন আইনজীবী

হাইকোর্টে বিচারকালে অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন আইনজীবী

কোটালীপাড়ায় কলেজছাত্র গ্রেপ্তার

কোটালীপাড়ায় কলেজছাত্র গ্রেপ্তার

দুদকের গণশুনানিতে অভিযোগ করায় চেয়ারম্যানের মারধর

দুদকের গণশুনানিতে অভিযোগ করায় চেয়ারম্যানের মারধর