নিষিদ্ধ অবস্থায় রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে আওয়ামী লীগের ১৩ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার পরও রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে দলটির ১৩ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত সোমবার রাতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের।

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) জানিয়েছে, ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গোপনে মিটিং ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছিল আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের।

ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র তালেবুর রহমান আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারআওয়ামী লীগ
