নিষিদ্ধ অবস্থায় রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে আওয়ামী লীগের ১৩ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার পরও রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে দলটির ১৩ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত সোমবার রাতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের।
ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) জানিয়েছে, ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গোপনে মিটিং ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছিল আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের।
ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র তালেবুর রহমান আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার পরও রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে দলটির ১৩ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত সোমবার রাতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের।
ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) জানিয়েছে, ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গোপনে মিটিং ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছিল আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের।
ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র তালেবুর রহমান আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
বরিশাল শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (শেবাচিম) কর্মচারীরা স্বাস্থ্যখাতের সংস্কার দাবি নিয়ে আন্দোলনকারীদের মারধর করেছে বলে জানা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে কর্মবিরতির ডাক দিয়ে বিক্ষোভ করে গোটা হাসপাতাল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় কর্মচারীরা।৬ মিনিট আগে
বালু পাথর চুরির মামলায় সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় আলমগীর আলম নামে এক ইউপি চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার পূর্ব ইসলামপুর ইউনিয়নের খাঁয়েরগাওয়ের তার বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১৪ মিনিট আগে
সিলেটে প্রশাসনের অভিযানে ৭০টি ট্রাকে থাকা প্রায় ৩৫ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। পাথরগুলো নদীতে ফেলার প্রক্রিয়া চলছে। সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের পর্যটনকেন্দ্র সাদা পাথর থেকে অবৈধভাবে পাথর লুট ও পাচারের বিরুদ্ধে বুধবার রাত থেকে অভিযান শুরু হয়। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুর পর্যন্ত এ সব পাথর...২২ মিনিট আগে
ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দড়িগোবিন্দপুর এলাকায় মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে দুই স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও তিন জন। গতকাল বুধবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে