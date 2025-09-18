রাজধানীর উত্তরখানে কিশোর গ্যাং লিডার ও দুই নারীসহ আটক ৫, দেশীয় অস্ত্র জব্দ

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানীর উত্তরখান থেকে কিশোর গ্যাং লিডার ও ছিনতাইকারী দলের নেতা মোরশেদ আলম (৪৮) ও দুই নারীসহ পাঁচজনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। অন্যরা হলেন— মোরশেদের সহযোগী মো. আলম (২৮), মো. হাসানুল (২২), পারুল (৪৮) ও বেবী (৪২)।
গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে উত্তরখানের মাস্টারপাড়া এলাকা থেকে তাঁদের আটক করেন পূর্বাচল আর্মি ক্যাম্পের সেনা কর্মকর্তারা।
পূর্বাচল আর্মি ক্যাম্প থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সেনাবাহিনী জানিয়েছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে উত্তরখানের মাস্টারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে কিশোর গ্যাং লিডার ও ছিনতাইকারী দলের নেতা মোরশেদ আলম এবং তাঁর সহযোগী আলম, হাসানুল, পারুল ও বেবীকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের বাসা তল্লাশি করে ছিনতাইকাজে ব্যবহৃত বিপুল দেশীয় অস্ত্র ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত বিপুল জন্মনিয়ন্ত্রক অ্যাম্পুল ও সিরিঞ্জ জব্দ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, মোরশেদ কিশোর গ্যাং পরিচালনা করতেন ও আশ্রয় দিতেন। সেই সঙ্গে তাঁরা ছিনতাইয়ের জন্য দেশীয় অস্ত্র সরবরাহ করতেন। পরে ছিনিয়ে নেওয়া মালামাল বিক্রি করতেন।
এ ছাড়া মোরশেদ ও তাঁর সহযোগীরা অন্যের বাড়ি দখল করে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের কাছে অসামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য ভাড়া দিতেন।
আটক পাঁচজনকে পরে উত্তরখান থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে আর্মি ক্যাম্প থেকে জানানো হয়।
এ বিষয়ে উত্তরখান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শামীম আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, মাস্টারপাড়া এলাকা থেকে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত পাঁচজনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
