ফরিদপুরে উদ্ধার বোমাটি শক্তিশালী আইইডি, করা হলো নিষ্ক্রিয়

ফরিদপুর প্রতিনিধি
কুমার নদের বিসর্জন ঘাটে বোমাটি নিষ্ক্রিয় করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুমার নদের বিসর্জন ঘাটে বোমাটি নিষ্ক্রিয় করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরে উদ্ধার করা বোমাটি আইইডি (ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। শক্তিশালী বোমাটি দূরযন্ত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ছিল। আজ সোমবার সকালে শহরের গোয়ালচামট প্রতিমা বিসর্জন ঘাটে বোমাটি নিষ্ক্রিয় করেন পুলিশের অ্যান্টি টেররিজম ইউনিটের বম্ব ডিসপোজালের সদস্যরা।

১০০ মিটার দূরে কন্ট্রোলিং সেন্টার থেকে দেখা যায়, বোমাটি নিষ্ক্রিয়করণে পুলিশের এই ইউনিটের ১০ সদস্য অংশ নেন। প্রথমে তাঁরা বিশেষ নিরাপত্তা পোশাক পরিধান করে বালুর বস্তা দিয়ে ঢেকে রাখা বোমাটির কাছে যান। বুলেটপ্রুভ সরঞ্জাম দিয়ে বোমাটি ঢেকে রাখেন তাঁরা। এরপর প্রায় ১০০ মিটার দূর থেকে তারযুক্ত যন্ত্রের মাধ্যমে বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটান। এ সময় বিকট শব্দে প্রায় ২০ ফুট উচ্চতায় ধোঁয়া ও প্রায় ৫০ ফুট উচ্চতায় স্প্লিন্টার ও অন্যান্য সরঞ্জাম ছিটকে যায়। পরে তাঁরা আলমত সংগ্রহ করে নিয়ে যান।

ঢাকা থেকে যাওয়া পুলিশের অ্যান্টি টেররিজম ইউনিটের বম্ব ডিসপোজালের পরিদর্শক শংকর কুমার ঘোষ বলেন, ‘বোমাটি শক্তিশালী আইইডি। আমরা এটি নিষ্ক্রিয় করতে পেরেছি।’

এর আগে গতকাল দুপুরে শহরের আলীপুর আলীমুজ্জামান সেতু থেকে বোমাটি উদ্ধার করে পুলিশ ও সেনাবাহিনী। এরপর সেতু-সংলগ্ন কুমার নদের বিসর্জন ঘাটে বালু দিয়ে ঢেকে রাখা হয়।

এ বিষয়ে ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি নিয়ে সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে এবং তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। যে বা যারা এটি রেখেছে, তাদের আইনের আওতায় আনতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এই ঘটনার পর শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে।

ফরিদপুরঢাকা বিভাগফরিদপুর সদরজেলার খবর
