Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

বালিয়াকান্দির আবাসন প্রকল্পে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দুর্ভোগে বাসিন্দারা

অনিক সিকদার, বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী)
বালিয়াকান্দি উপজেলার একমাত্র আবাসন প্রকল্পের অনেক ঘর নষ্ট হয়ে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
বালিয়াকান্দি উপজেলার একমাত্র আবাসন প্রকল্পের অনেক ঘর নষ্ট হয়ে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলার একমাত্র আবাসন প্রকল্পের বাসিন্দারা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করছেন। আবাসন প্রকল্পে ভাঙাঘর, বিশুদ্ধ পানির অভাব, স্যানিটারি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে।

বালিয়াকান্দি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০১ সালে ভূমিহীন ও অসহায় মানুষের বাসস্থান কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপজেলার বহরপুর ইউনিয়নের বারুগ্রাম এলাকায় সাড়ে ৮ একর খাসজমির ওপর আবাসন নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। প্রকল্পটির কাজ করে সেনাবাহিনী।

২০০৭ সালের ১২ ডিসেম্বর আবাসনের ১৮টি ব্যারাক ঘর তৈরি করা হয়। প্রতিটি ব্যারাকে ১০টি করে ১৮০টি পরিবারের ঠাঁই হয়। প্রকল্পের বাসিন্দারের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে দেড় একর আয়তনের একটি পুকুর খনন করা হয়। সেখানের বাসিন্দাদের জন্য ১৬টি টিউবওয়েল ও ১৮টি টয়লেট বানানো হয়।

সরেজমিনে দেখা যায়, আবাসন প্রকল্পের ঘরগুলো ভেঙে গেছে। অনেক ঘরের টিনের চাল নষ্ট হয়ে গেছে। ছিদ্র চাল দিয়ে পানি পড়ে। আবাসনের ঘরের সামনের রাস্তা বৃষ্টির পানিতে কাঁদা। ঘরের সঙ্গে লাগানো সিঁড়িগুলো নিচ থেকে সরে গেছে। বেশ কয়েকটি ঘরের সিঁড়ি ভেঙে রয়েছে। ১৬টি নলকূপের মধ্যে ১২টি নষ্ট। অনেক ঘরে রাখা হয়েছে গরু-ছাগল। টয়লেটগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। সেখান থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। সম্প্রতি শিশুদের জন্য প্রাক্‌-প্রাথমিক স্কুলের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক ঘর ফাঁকা রয়েছে।

আশ্রয়ণের নারী বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ঘরগুলোতে পরিবার নিয়ে বসবাস করার কোনো উপায় নেই। সব ঘর দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে। ঘরগুলোর সামনে সামান্য বৃষ্টিতেই কাঁদা হয়ে যায়। একটি মাত্র প্রাক্‌-প্রাথমিক স্কুল ছিল। সেটিও বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে যাঁরা বসবাস করছেন, তাঁরা বাধ্য হয়েই বসবাস করছেন।

আবাসনের বাসিন্দা জোরিনা ও জ্যোৎস্না বেগম বলেন, অনেক আগে তাঁদের স্বামীরা মারা গেছেন। অন্য জায়গায় জমি নেই। সরকারের পক্ষ থেকে বিধবা ভাতা দিলেও তাঁদের ভাগ্যে তা জোটেনি। অনেকবার মেম্বার-চেয়ারম্যানদের কাছে গেলেও কোনো সুরাহা হয়নি।

আবাসন প্রকল্পের সাধারণ সম্পাদক সুজন শেখ বলেন, এখানে ১৮০টি পরিবারের মধ্যে ৭০টি পরিবার চলে গেছে। বর্তমানে ১১০টি পরিবার মানবেতর জীবন যাপন করছেন। সব ঘর বসবাসের অনুপযোগী। বছরের পর বছর পার হলেও ঘরগুলো মেরামত করা হয়নি। অনেকেই বাধ্য হয়ে এখানে বাস করছেন। সব ঘর দিয়ে বৃষ্টির সময় পানি পড়ে। স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। বিশুদ্ধ পানির সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছে। অনেকবার সমস্যাগুলো নিয়ে ইউএনও, রাজনৈতিক নেতা, ডিসির কাছে গেলেও সমস্যার সমাধান হয়নি।

বালিয়াকান্দি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) চৌধুরী মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, আবাসন প্রকল্পের আওতায় থাকা ঘরগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে। পরিদর্শন শেষে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

রাজবাড়ীঅস্বাস্থ্যকরঢাকা বিভাগবালিয়াকান্দিজেলার খবরপরিবেশদুর্ভোগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

আলাস্কা বৈঠকে পুতিনের দেহরক্ষীর হাতে ‘মলমূত্রবাহী স্যুটকেস’ কেন

সিলেটের ডিসি হলেন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শাস্তি পাওয়া সারওয়ার আলম

শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাত্রদল নেতার পোস্ট, শোকজ পেয়ে নিলেন অব্যাহতি

মুচলেকা দিয়ে ক্যাম্পাস ছাড়লেন আনন্দ মোহন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাত্রদল নেতার পোস্ট, শোকজ পেয়ে নিলেন অব্যাহতি

শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাত্রদল নেতার পোস্ট, শোকজ পেয়ে নিলেন অব্যাহতি

সিলেটের ডিসি হলেন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শাস্তি পাওয়া সারওয়ার আলম

সিলেটের ডিসি হলেন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শাস্তি পাওয়া সারওয়ার আলম

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

সম্পর্কিত

জাহাঙ্গীরনগরে ছাত্রদলের ২ পক্ষের হাতাহাতি

জাহাঙ্গীরনগরে ছাত্রদলের ২ পক্ষের হাতাহাতি

ট্রলারডুবি: ১১ ঘণ্টা পর সাগরে ভাসমান জেলেদের উদ্ধার

ট্রলারডুবি: ১১ ঘণ্টা পর সাগরে ভাসমান জেলেদের উদ্ধার

বালিয়াকান্দির আবাসন প্রকল্পে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দুর্ভোগে বাসিন্দারা

বালিয়াকান্দির আবাসন প্রকল্পে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দুর্ভোগে বাসিন্দারা

আদালতে সাজার রায় শুনে ইয়াবা মামলার আসামির মৃত্যু

আদালতে সাজার রায় শুনে ইয়াবা মামলার আসামির মৃত্যু