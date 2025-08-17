Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

টঙ্গীতে স্কুলের মাঠে মিলল গুলি–রিভলবার

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

গাজীপুরের টঙ্গীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় গুলিসহ একটি বিদেশি রিভলবার জব্দ করেছে পুলিশ। আজ রোববার সন্ধ্যার দিকে টঙ্গীর শিলমুন আব্দুল হাকিম মাস্টার উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠ থেকে এই অস্ত্র জব্দ করা হয়।

পুলিশ জানায়, আজ সন্ধ্যায় স্কুলটির মাঠে পরিত্যক্ত অবস্থায় রিভলভার ও গুলি দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে পুলিশে খবর পাঠানো হয়। পুলিশ এসে রিভলবার ও ১৫ রাউন্ড গুলি জব্দ করে।

এ বিষয়ে টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্কুলের মাঠ থেকে বিদেশি রিভলবারসহ গুলি জব্দ করে থানায় আনা হয়েছে। কে বা কারা রিভলবারটি ফেলে গেছে, তা এখনো জানা যায়নি।

বিষয়:

গুলিগাজীপুরটঙ্গীঢাকা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

১ লাখ ৮২২ শিক্ষক নিয়োগ: যোগ্য প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা চলতি সপ্তাহে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

সম্পর্কিত

জেলের জালে উঠল ১৩টি গুলিসহ বিদেশি অস্ত্র

জেলের জালে উঠল ১৩টি গুলিসহ বিদেশি অস্ত্র

আমার ভাই চোর-ডাকাত যা-ই হোক, মেরে ফেলবে কেন—গণপিটুনিতে নিহত ‘কিলার বাবুর’ বোনের প্রশ্ন

আমার ভাই চোর-ডাকাত যা-ই হোক, মেরে ফেলবে কেন—গণপিটুনিতে নিহত ‘কিলার বাবুর’ বোনের প্রশ্ন

পাটুরিয়ায় ঢাকা–আরিচা মহাসড়ক সাড়ে ৩ ঘণ্টা অবরোধ, ভোগান্তিতে পড়ে মানুষ

পাটুরিয়ায় ঢাকা–আরিচা মহাসড়ক সাড়ে ৩ ঘণ্টা অবরোধ, ভোগান্তিতে পড়ে মানুষ

ফেসবুকে হত্যাচেষ্টার ভুয়া ভিডিও, আ.লীগ সমর্থক কারাগারে

ফেসবুকে হত্যাচেষ্টার ভুয়া ভিডিও, আ.লীগ সমর্থক কারাগারে